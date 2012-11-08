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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 16:16 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘大跌2.4%,创7月23日以来最大跌幅

路透香港11月8日电---香港股市周四收挫,创7月23日以来单日最大跌幅,投资人对近日涨多个股了结获利,并将注意力转向可能冲击金融市场的美国财政问题.

恒生指数.HSI收挫2.4%,至21,566.9点,逆转11月的强劲开局表现.恒生国企指数.HSCE大跌2.7%.

内地方面,沪深300指数连跌四日,下挫1.8%.沪综指.SSEC跌1.6%.这是10月26日以来最大跌势.

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