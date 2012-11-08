〔中共十八大〕中国9月末地方融资平台贷款余额9.25万亿元--银监会主席

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透北京11月8日电---中国银监会主席尚福林周四称,截至9月末中国地方融资平台贷款余额为9.25万亿元人民币,现金流全部及基本覆盖达97.3%.
他在中共"十八大"分组讨论会上并称,中国地方融资平台贷款整体风险无进一步扩大,需要一定时间逐步化解.
中国审计署早在2011年时披露,中国地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币;而从偿债年度看,2012年、2013年、2014年分别有17.17%、11.37%和9.28%到期.
尚福林还指出,目前中国房地产信贷风险整体可控,不会出现大面积违约.据他透露,截止9月末房地产贷款余额11.7万亿元,约占各项贷款比例为19%.
中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.(完)
--发稿 张胜男/赵红梅; 撰写 乔艳红; 审校 林高丽
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000