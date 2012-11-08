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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 17:14 BJT

〔中共十八大〕中国9月末地方融资平台贷款余额9.25万亿元--银监会主席

路透北京11月8日电---中国银监会主席尚福林周四称,截至9月末中国地方融资平台贷款余额为9.25万亿元人民币,现金流全部及基本覆盖达97.3%.

他在中共"十八大"分组讨论会上并称,中国地方融资平台贷款整体风险无进一步扩大,需要一定时间逐步化解.

中国审计署早在2011年时披露,中国地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币;而从偿债年度看,2012年、2013年、2014年分别有17.17%、11.37%和9.28%到期.

尚福林还指出,目前中国房地产信贷风险整体可控,不会出现大面积违约.据他透露,截止9月末房地产贷款余额11.7万亿元,约占各项贷款比例为19%.

中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.(完)

--发稿 张胜男/赵红梅; 撰写 乔艳红; 审校 林高丽

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