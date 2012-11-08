〔香港新股〕阳光油砂获有条件批准于加拿大交易所作第二上市

路透香港11月8日电---加拿大油砂开发商--阳光油砂有限公司(2012.HK)周四称,该公司已经取得有条件批准,将在加拿大多伦多证券交易所作第二上市.

阳光油砂在联交所一份声明中称,其具有表决权的"A"类别普通股将以代号"SUO"在多伦多交易所上市.预期普通股将于多伦多证交所的上市条件获达成及多伦多证交所发出其最终交易公报及批准普通股上市后,开始在多伦多证交所买卖.

"阳光油砂将维持其在香港联交所的主要上市地位."公告并称,该公司已申请于周五恢复买卖.

阳光油砂今天下午停牌,前收报3.03港元,过去一个月累计涨5.1%.

阳光油砂主要在加拿大阿萨巴斯卡油砂地区从事石油勘探、开发及生产,公司预期,其主要项目--West Ells于2013年年中开始第一阶段的商业生产.

该公司今年3月在香港首次公开发售(IPO)上市,招股价为4.86港元,当时获得中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]、中国石化(0386.HK)(600028.SS)母公司中国石化集团以及以华盛顿基金EIG Global Energy Partners以基础投资者身份入股.(完)

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