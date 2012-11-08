〔香港个股〕吉利汽车10月销量按年增35%,为两年来增长最快

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月8日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周四表示,10月汽车销量为48,609部,按年增长35%,为两年来最快,这是因为中国市场销量强劲复苏所致.
吉利汽车表示,10月销量较9月增长约13%,首10个月总销量为372,547部,较去年同期增长约13%,并达到2012年全年销量目标46万部之约81%.
在中国经济触底迹象浮现之际,这个全球最大的汽车市场,在历经前两年的调整后似乎也开始恢复力道,全球最大的高档汽车生产商宝马汽车(BMWG.DE)稍早公布第三季基础获利高于预期,归功于中国的旺盛需求.[ID:nSB2086907]不过,日系汽车却因两国争端在中国销量下滑.
吉利股价收盘涨0.29%至3.50港元,过去一个月涨15.56%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
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