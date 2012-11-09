《香港报摘》--经济日报11月9日

* 要闻版头条:

--奥巴马连任美国总统过后,旋即揭开金融界对美国财政悬崖的忧虑.港股昨随美股急跌,全日跌2.4%,以最低位21,566点收市.券商对后市存分歧,而港汇昨晚异动,至本港时间今晨2:15报7.7513港元兑1美元,为上月20日金管局注资后的新低.

* 其他:

--据了解,金管局进行内部评估,预计今趟流入本港的资金将会少于美国首轮量化宽松(QE1)规模的6,400亿港元;当局初步评估,热钱涌港炒卖人民币说法不合理;至于曲线流入中国之说,以规模计连九牛一毛也说不上,对中国没有威胁.

--独立股评人David Webb透过中央证券登记,发现一间会德丰(0020.HK)主席吴光正持有的证券行Corrington,这间仅雇用三名证监会持牌人的券商,前十大持股市值约130亿港元,其中最瞩目的是新地(0016.HK),持股市值逾50亿港元.

--港府审批增发免费电视牌照一拖再拖,城市电讯(1137.HK)主席王维基批评,当局不交代具体时间表,属不负责任做法,将考虑提出司法覆核.商务及经济发展局局长苏锦梁则反驳,政府无拖延时间,又指明白市民希望快些有结果,但不应因此绕过程序.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]