版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 9日 星期五 08:22 BJT

〔表格〕中国内地房地产商10月销售表现

路透香港11月9日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年10月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

                            10月      9月      按月变化   今年以来累计   全年目标
  ..............................................................................
  广州富力   (2777.HK)      41.15     25.01    +64.5%       264.49       320   
  万科     (000002.SZ)      137       120.4    +13.8%       1,100.2      未有透露
  恒大地产   (3333.HK)      142.6     81.2     +75.6%       728.3        800 
 *中渝置地   (1224.HK)      8.11      9.57     -15.3%       58.01        68  
 *合景泰富   (1813.HK)      12.59     12.46    +1.04%       100.3        120
 *雅居乐     (3383.HK)      31.1      23.5     +32.3%       238.5        315^^
 *首创置业   (2868.HK)      11.7      10.3     +13.6%       101.7        120 
 *龙湖地产   (0960.HK)      38.2      40.1     -4.7%        319.4        390
 *保利地产 (600048.SS)      77.01     77.59    -0.75%       833.29       未有透露 
 *金地集团 (600383.SS)      36.7      40.6     -9.6%        259.9        310
 *世茂房地产 (0813.HK)      35.33     51.38    -31.2%       392.3        350^^^^
 *中国海外   (0688.HK)      87.8      86.3     +1.7%        1,006.8      1,000^^^ 

 
  注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
     ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平.  
     ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]
     ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
     * 为已更新. (完)

  --记者 梁慧仪; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐