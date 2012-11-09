〔表格〕中国内地房地产商10月销售表现

路透香港11月9日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年10月份的合同销售表现 (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 10月 9月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .............................................................................. 广州富力 ( 2777.HK ) 41.15 25.01 +64.5% 264.49 320 万科 ( 000002.SZ ) 137 120.4 +13.8% 1,100.2 未有透露 恒大地产 ( 3333.HK ) 142.6 81.2 +75.6% 728.3 800 *中渝置地 ( 1224.HK ) 8.11 9.57 -15.3% 58.01 68 *合景泰富 ( 1813.HK ) 12.59 12.46 +1.04% 100.3 120 *雅居乐 ( 3383.HK ) 31.1 23.5 +32.3% 238.5 315^^ *首创置业 ( 2868.HK ) 11.7 10.3 +13.6% 101.7 120 *龙湖地产 ( 0960.HK ) 38.2 40.1 -4.7% 319.4 390 *保利地产 ( 600048.SS ) 77.01 77.59 -0.75% 833.29 未有透露 *金地集团 ( 600383.SS ) 36.7 40.6 -9.6% 259.9 310 *世茂房地产 ( 0813.HK ) 35.33 51.38 -31.2% 392.3 350^^^^ *中国海外 ( 0688.HK ) 87.8 86.3 +1.7% 1,006.8 1,000^^^ 注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高. ^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平. ^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147] ^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿. * 为已更新. (完) --记者 梁慧仪; 审校 黄凯