〔表格〕中国内地房地产商10月销售表现

路透香港11月9日电---以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商,于2012年10月份的合同销售表现
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):
10月 9月 按月变化 今年以来累计 全年目标
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广州富力 (2777.HK) 41.15 25.01 +64.5% 264.49 320
万科 (000002.SZ) 137 120.4 +13.8% 1,100.2 未有透露
恒大地产 (3333.HK) 142.6 81.2 +75.6% 728.3 800
*中渝置地 (1224.HK) 8.11 9.57 -15.3% 58.01 68
*合景泰富 (1813.HK) 12.59 12.46 +1.04% 100.3 120
*雅居乐 (3383.HK) 31.1 23.5 +32.3% 238.5 315^^
*首创置业 (2868.HK) 11.7 10.3 +13.6% 101.7 120
*龙湖地产 (0960.HK) 38.2 40.1 -4.7% 319.4 390
*保利地产 (600048.SS) 77.01 77.59 -0.75% 833.29 未有透露
*金地集团 (600383.SS) 36.7 40.6 -9.6% 259.9 310
*世茂房地产 (0813.HK) 35.33 51.38 -31.2% 392.3 350^^^^
*中国海外 (0688.HK) 87.8 86.3 +1.7% 1,006.8 1,000^^^
注:^碧桂园称2012年销售目标为比去年432亿元的销售额略高.
^^雅居乐称2012年销售目标与去年315.2亿元持平.
^^^中国海外8月份将全年销售目标由800亿港元上调至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]
^^^^世茂房地产8月份将全年销目标由307亿元人民币调高至350亿.
* 为已更新. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯