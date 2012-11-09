《香港报摘》--其他报纸重要消息11月9日

* 明报:

--代理消息指,中原地产创办人施永青或有关人士持有的金钟美国银行中心中层06室,近日以约8,125万港元易手,面积3,693方尺,平均尺价约2.2万港元,较市场低近1成.

* 星岛日报:

--今年上半年国泰航空(0293.HK)亏蚀逾9.35亿港元及发盈警.国泰空中服务员工会今天将与资方展开首轮加薪谈判,考虑航空业营运逊色,工会只要求公司明年为全体9,000名空中服务员加薪百分之五.

--乡议局持有九龙塘金巴伦道的总部旧址,放售工作旷持日久,至周四再以拍卖求售,但遇楼市冷风,该物业以先高后低,开价约1.8亿港元起连续降价11口,但仍乏竞价承接终未达业主要求收回.

* 苹果日报:

--本港上市公司早展开套现及融资潮,连同银河娱乐(0027.HK)股东减持股份在内,近半月共20间公司配股、供股及发债,涉及金额金达680亿港元.

* 东方日报:

--受圣诞订单及近期新推出的电子产品带动,国泰航空透露,近期货运量较去年同期为佳,但业务收益率仍受压.

--离岸人民币债券(点心债)市场建立五年以来,首次有公司技术性违约.大成生化(0809.HK)公布违反发债条款及财务契约,提出回购4.5亿元人民币点心债.分析指大成生化仍有现金进行回购,不属于财务困难,是次仅属个别事件.

* 文汇报:

--新世界发展(0017.HK)主席郑家纯表示,不认为政府最新的调控楼市措施过严,并指市场并已开始消化有关消息,而从近日又有地皮高价成交可反映,发展商对后市仍有信心.

--广汽集团(2238.HK)(601238.SS)旗下乘用车有限公司总经理吴松透露,广汽自主品牌将拓展新能源汽车,去年底推出的中重度混合动力传祺,年内首批200辆将参与广州市新能源汽车示范运行;又预计到2015年,广汽集团将实现产销节能和新能源汽车20万辆.

* 大公报:

--高力国际亚洲物业投资行政董事胡孝直表示,港府推出稳定楼市措施,估计将令明年住宅楼价下跌10%至15%;但因外国及机构投资者较多投资在写字楼,料明年写字楼租金将升一成. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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