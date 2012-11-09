〔港报财经评论〕十年经济改革之后--信报11月9日

十年经济改革之后/ 习广思

奥巴马连任,美股急挫,港股好淡厮杀,恒指急跌.纵然炒股安全期已过,又是否意味着股市又将risk-off,进入风暴时期?却又未必.股市之虚与实,升跌总有理由,或者是藉口.美股上升多时,市场在大选前的乐观情绪,不是因为预期罗姆尼会上台,而是因为OMT及QE3,以及预期"财政悬崖"最终会解决.如今悬崖重新成为焦点,成为市场调整理由,但这是市场一早知道的事情,也意味着眼前的股市只是大涨后的调整而已."财政悬崖"讲了大半年,两党都没有明确说法,但最终仍会有折中解决办法,重点奥巴马在税项上最后推出什么辣招.

奥巴马倾向结束布殊时代优惠有银士的减税法案,意在修补税项漏洞,未来十年削减超过4万亿美元预算赤字,最高企业税由35%减至28%.但针对有银士的加税措施,包括将最高两级税率提高至36%及39.6%,并把资本增值税由15%提高至20%,以及把股息税率由15%进一步提高."债王"话,如果股息税率提高5%-10%,股价将会下跌10%,高息股对投资者的吸引力大减.标普500由1,450点调整10%的话,也就是约1,300点见支持."债王"着急,正因他建议投资者买高息股,投资者之惊,正因过去一年买入不少高息股.美股调整会否打击港股?

昨日港股跟随美股急跌,不过也是大涨后的调整,不是说资金由美股流出,追落后买入港股及中资股吗?如果美股收息投资被堵截,只会迫使资金流向海外其他高息回报产品.眼下港股是一个资金市,资金来去情绪化,什么会主导热钱情绪?中国经济见底及"十八大"召开,这段时间应多读党报,多听主席说话,才是决定明年资金在中资股如何投资的因素.港股高位大震荡,恒指跟随美股低开逾300点后,由重磅蓝筹主导跌势,午后A股跌幅加深,恒指突然急挫,以接近全日低位收市,报21,871点,下跌532点.看好的投资者借逆风杀牛,全日成交额726亿港元,沽空比率8%,盈富基金(2800.HK)成为"空军"狙击目标.(B04)

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美元兑日圆暂调整/ 苏子

欧罗兑美元在本周初跌破200天SMA关键支持后,虽然曾于前天欧洲市时段可以失而复得此支持位,可惜却未能顺势突破1.2885的10天SMA阻力,高位仅见1.2876便在前晚再次回复弱势,并且返回200天SMA支持以下波动及收市.再次转差的技术走势,已成功令到昨天欧罗兑美元创9月20日以来的1.2718新低水平,至于日线图则开始呈现一浪低于一浪的不利后市格局.欧罗兑美元自低位的反弹则一直受制于20天保历加通道的1.2753底部阻力,如昨晚收市时汇价继续保持在此通道底部阻力以下,预料稍后将会继续往下寻底.反之,若能止跌回升并在开市价附近收市,则日线图便呈现近似长尾十字星或锤头的利好形态,令汇价成功找到短期底部的机会大幅上升.

上周美元兑日圆以大阳烛升越100周SMA的79.60关键阻力收市,但本周却未能承接上周的良好上升势头,幸而回落至100周SMA附近已可回稳过来,未见进一步下试上周的79.24低位支持,故技术上看美元兑日圆的走势仍属利好,本周可视作调整市看待.除非今天收市时美元兑日圆明显跌破100周SMA收市,否则策略上仍然可以趁低买入美元兑日圆,博下周汇价可以有力升逾周线一目均衡图云雾区顶部阻力,随后整体走势可以回复上升的动力并朝着今年的84.17高位迈进.本周纽元兑美元主要保持在20周保历加通道的顶部阻力及中轴支持内争持,属于高位争持待变的格局.

纽元兑美元靠近中轴支持附近波动,技术上看若昨晚汇价失守此支持收市,短期走势将会明显转劣,并考验0.80心理关口的支持力.但若然昨晚纽元兑美元可以重返0.82的重要即市阻力位以上收市,将可降低进一步破关而下的危机.