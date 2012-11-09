〔港报财经评论〕整固浪明确,需时料数周--经济日报11月9日

整固浪明确,需时料数周/ 林瑞芬

恒指昨收报21,566,跌2.4%,成交额达726亿港元,跌市成交增,终印证较明确整固势头展开.整固浪刚展开,料需时数周,亦需要谨慎判断浪底,不宜太心急捞大蓝筹.中移动(0941.HK)周三挟上,有点硬来挟空仓,小投资者空仓投降,实力大户昨露狐狸尾巴.上周以来渐形成短期浪顶,经昨急跌终有明确终止势头,反覆整固浪在周初展开.一来,上周上升裂口迅速回补,确认消耗性裂口,表示暂终止自9月以来近3,000点的升浪.二来,港股昨跟足美股跌幅,缺乏之前的强势,即跌少于美股,甚至逆美股而升.三来,配合牛熊证分析,上周裂口后,熊证街货比例被大杀大减,转为牛证街货大增.牛熊比例约为7比3,看住小投资者来食,那要参考附表,显示的牛证重货区分布图.依周四早上资料来计,首重货区在收回价21,500-21,599,之后在收回价21,300-21,399.

技术上,以21,500计,为恒指小时图的小双顶量度跌幅目标.21,300计,为之前突破高位的后抽技术位.整固浪势明确,即市或容许超卖反弹,21800是极限,短线看怕看好的投资者无咁快补到气再冲22,150,向21,300或21,500支持位分别试探.经观察昨日港股明显转弱,加上下面大把牛证可有诱因杀,不太肯定21,300可否守稳,不排除试穿.但若是日内试穿后收回其上还可以.如试穿破,甚至收低21,000,就要谨慎判断港股是否炒完资金流,及炒完中国经济回稳等利好消息,宜酌量减磅.相反,如果后市调整能在21,300前回稳,不用调整三分一,反映的是市底强,反映资金真的避难美股而在港股搵食.现况调整,正好用来判断市底的强弱.

个股强弱、避震能力,要靠业绩的前景指引.瑞声(2018.HK)在季绩前急抽升,但昨在佳绩下有所回,或许令股民忧虑.认为股价若续稳守28港元,乃低吸良机,不必太忧.综观瑞声今年第三季度,营业额按年增62.4%,按季增21.5%.盈利按年增81.1%,按季增16.7%,胜市场预期.推动的动力主要来自客户推出新机,以及平板电脑的渗透率提升.难得是今年第四季的营收增长,预测能见度保持强度清晰,因为iPhone5的生产10月有所改善,供应链瓶颈11月将完全纾解,从而刺激出货量于季内提升.二来,iPadmini亦推出市场,所以公司管理层保守估计今年第四季度将有双位数季增.毛利率将在产品组合优化和自动化降低成本影响下微幅进步.今年第三季度公司的核心业务纯利率,比对第二季有所提升.

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GDP目标已订,股市小回大涨/ 余少文

市场11月关注的事件陆续过去,股市亦出现反高潮现象,惟中共十八大报告强调2020年GDP和人均收入要比2010年翻一番,中国内地GDP未来每年要达7.2%增长才能达到,中国市场调整料只是大涨小回格局.美股急挫拖累A股以及中资股表现,A股昨日午后跌幅扩大,亦令国企指数全日跌286点或2.6%,收10,527点,跌幅是三个半月来最大,成交额增加至138亿港元,只有12%主板H股可以逆市上升,以基建、低碳概念股表现最好.至于红筹指数亦跌90点或2.1%,收4,194点,以跌幅百分比计算,是三个半月来最大,如以点数计算则是九个多月来最大,成交额58亿港元.美国总统选举结束、中共十八大会议展开、10月宏观经济数据今日披露,市场关心的事件尘埃落定下,A股和国指出现反高潮现象,A股以四连跌来迎接十八大,确实令人失望.或是市场担心中国内地稳经济措施会告一段落,故急于沽售A股,中国鼓吹价值投资,大市下跌,在价值投资中并不可怕,反而是入市机会,上证综合指数在10年前领导人换届后的股市走势也是波动,故股市昨日下挫,不用悲观.

总书记胡锦涛在其任内最后一份共产党大会报告中表示,要为全面建成小康社会而奋斗,确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番.国家统计局资料显示,中国2010年国内生产总值已达39.7983万亿元人民币,城镇居民人均可支配收入为19,109元人民币,农村居民人均纯收入为5,919元人民币,如翻一番即国内生产总值要达79.5966万亿元人民币,城乡居民人均收入分别要升至38,218元人民币和11,838元人民币.当然,2010年国内生产总值较十年前升3倍,城镇人均收入也升两倍,农村人均收入也升1.6倍,按这升幅来看,2020年要达标并不困难.只是中国内地经济踏入2000年高速增长后,目前增长显着放缓,国内生产总值未来十年要每年增长7.2%才能达标,中国内地第三季国内生产总值升幅已降至7.4%,只要未来八年维持这水平,翻一番当然可达到.

至于胡总报告亦提及发展推动经济结构战略性调整、城乡一体化、多渠道增加居民收入、改善保险制度等,以及坚持节约资源和保护环境,虽然这些论调在过去经常挂在领导人口边,但一些低碳概念股昨日表现最好,率先成为股民炒作对象,但升势能否保持,有待观望,高追风险始终大,股民要留意.(010)