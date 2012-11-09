〔港报社评〕港股反应过度,借"财崖"回吐--文汇报11月9日

美股受"财政悬崖"悬而未决因素影响大泻逾300点后,港股昨日亦急挫533点,跌幅2.4%.但目前港汇走势强劲,获利资金仍未撤走,加上美国第三轮量化宽松政策无限期操作,热钱仍会流入港股市场,在后市资金仍然充裕的情况下,港股后市仍然看好.奥巴马连任利好金融市场,而市场亦憧憬十八大有利好市场的经济措施出台,香港9月份多项经济数据亦较市场预期理想,显示经济逐步回稳.因此,港股昨日急挫引起的恐慌,实乃反应过度.

美国总统大选尘埃落定,将于明年1月出现的"财政悬崖"再次成为市场关注的焦点,是奥巴马连任后迫在眉睫需要处理的问题.然而"财政悬崖"问题在美国一直存在,美国政府早已就财政悬崖后出现一系列税收削减及财政刺激措施集中到期的情况进行研究,联储局今年9月推出第三轮量化宽松的最大原因,除对美国经济形势不表乐观外,也考虑到美国正迫近"财政悬崖",需早作准备.

实际上,令不少投资者担心的是美国民主共和两党如何就解决"财政悬崖"问题达成共识.如果美国无法在短期内解决"财政悬崖",届时减税政策如期结束,大规模开支削减亦按计划于明年启动,美国经济可能于2013年上半年重陷衰退,进而影响全球经济复苏进程.美国陷入"财政悬崖",是各方均不可承受的沉重代价,加上欧债危机阴霾挥之不去,因此,不管民主共和两党如何角力,最终也必须就"财政悬崖"达成共识.(A04)