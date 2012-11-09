〔港报社评〕推动政改肃腐败生态文明建小康--信报11月9日

中国十八大召开,北京最高领导层换代在即,行将卸任的中国总书记胡锦涛昨天作开幕报告,呈现出中央为国人所描绘未来10年建成小康的愿景蓝图,预示这个东方大国将继续奏响改革开放的主旋律,朝着复兴之路前行.然而前路荆棘满途,险阻处处,新一届领导人任重道远,备受挑战.

有关政治体制改革,胡锦涛设立了框架界限,一是积极稳妥,二是必须坚持党的领导,三是绝不照搬西方的模式.换言之,中国是欲在实行一党专政的大前提下,在继续压抑异议声音和限制新闻与言论自由的维稳控制下,达致制衡和监督官员的权力滥用,减少贪污腐败,重建民众对政府的信任和信心,但这在世界上并无先例,成效惟拭目而观.

除了政改以外,中央对未来10年的治国理政,也作出导向性的部署,从胡锦涛的报告中,展现五个方面:加快转变经济发展方式,推进政治体制改革,建设社会主义文化强国,改善民生和加强社会建设、推进生态文明建设,即是经济、政治、社会、文化和生态文明的建设"五位一体".这是中国新的表述,值得一提.

生态文明无疑是新的亮点,惟在当前政制之下,地方官员能否公尔忘私,真正落实生态文明建设,还是让人怀疑.新任领导人习近平面对国内外政治经济、主权争端等复杂而深重的矛盾,必须凭藉其沉稳坚毅带领国人越过改革的"深水区",达成小康之梦. (A02)