〔香港房地产〕9月各类私人住宅楼价续攀新高,小单位楼价升幅超前(更新版)

(新增楼价和成交量的图表链接)

路透香港11月9日电---香港差饷物业估价署最新数据显示,9月全港各类私人住宅单位楼价和租金续创纪录新高,且涨幅较前月扩大;今年首九个月楼价累计升两成,其中面积在40平方米以下的小单位升幅更大,达24.3%.

据差饷物业估价署统计的临时数字,9月所有类别的私人住宅楼价指数为217.4,较8月份经修订后的临时数字210.9升3%.按面积分类的五类型住宅楼价全线上升,当中以面积40平方米以下的中小型住宅涨势最明显,升幅达3.8%;其次为面积40-69.9平方米的住宅,升近3%.

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至于面积100-159.9平方米及160平方米以上豪宅楼价,于9月份分别按月涨2%和1.7%.

楼价不断挑战新高,加上美国联储局公布了第三轮量化宽松措施(QE3)后有资金流入香港的迹象,为防止游资炒高物业市场,香港政府上月底推出两项被视为"辣招"的楼市措施,包括向海外和公司买家开征15%的买家印花税,以及将原有的额外印花税税阶调高及延长适用期至三年,从控制需求面遏抑楼市,防范金融体系风险.

租金方面,9月份整体租金指数继续扬升,所有类别私人住宅租金指数为148.8,按月上升1.2%,较8月份1.03%的升幅则为高.不过100平方米以上大面积豪宅的租金则按月轻微回落0.14%,但99.9平方米以下的一般住宅租金按月仍升1.3%,较8月份1%的按月升幅为高.(完)

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