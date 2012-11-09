《投行看数据》中国通胀压力减弱,为政策进一步宽松带来空间--美银美林

路透香港11月9日电---美银美林最新发表报告,中国10月通胀率低于市场预期,而通胀压力减弱将为政府推出额外的宽松措施支持经济增长带来更多空间,因现时经济增长是中央的首要关注点.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,较前一个月的涨幅放慢,也低于市场预期.美银美林中国经济学家陆挺在报告中称,预期中国央行今年底前不会减息,最多有可能下调一次存款准备金率50个基点.

陆挺表示,基于去年第四季通胀开始缓和,所以在基数较低下,今年底通胀率或有所回升,但料只会升至约2-2.2%水平.至于工业生产者价格指数(PPI),由于原材料价格稳定以及基数效应下,料今年第四季PPI涨幅很可能会进一步上升.

他续称,虽然有不少因素拖累中国经济和市场表现,但另一方面亦有愈来愈多的证据显示经济复苏苗头.其中一个正面因素是,受惠于原材料价格大幅下调,过去一年PPI涨幅明显低于CPI增长.作为全球的大宗商品进口国,中国多个行业的边际利润因而得到改善.中国制造业盈利于9月份录得7.7%的按年增长,较8月份5.8%的按年跌幅大大改善.

中国稍早公布数据显示,10月CPI同比涨幅创下33个月低点,工业生产者价格指数(PPI)环比出现五个月来首次转正.分析人士预期短期内通胀将不足虑,同时随着经济底部企稳,未来政策料延续目前的基调.[ID:nSB2093283](完)