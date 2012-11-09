《离岸人民币综述》人民币汇、债进入高档盘旋,十大八后看经济基本面

* 人民币汇、债进入高档盘旋

* 观望十八大后经济政策

* 年底效应,交易意愿消退

* 点心债价格回档见需求

记者 李珊珊

路透香港11月9日电---随着美国大选结果揭晓,推升近期这波人民币升值的"政治性"助力消退.在中国十八大举行期间,市场将把焦点转向更多与经济基本面相关的讯息,预料人民币汇、债价格将在近期高档盘旋,气氛转谨慎.

自下半年来一路走升的高收益点心债,近两日也略显疲态,部分热门的地产类及公共建设类债券价格如山水水泥(0691.HK)略为回落.市场人士表示,随着新一届领导班子底定,市场将观察中国政府进一步的稳增长措施以及宏观调控方向.

不过汇丰在一份报告指出,中国政府可能会令市场失望,因为他们在十八大会后对于稳增长仍将采取较为谨慎的步调,特别是不太可能采取激进的扩张财政政策.

"中国政府将避免积极宽松银根,以防止另一波资产通胀."汇丰亚太策略主管Dilip Shahani称,"从现在到年底,市场信心可能会弱化,并触动一些获利了结."

不过,一台资机构固定收益基金经理指出,近期点心债价格走势呈现"上涨一段后小回",尤其在10月之后多档点心债价格均创下波段新高,小幅回档尚属修正.

再者,此波点心债涨势不乏有着押注人民币升值的买盘在内,在人民币看升趋势未变前,预料点心债回档仍会有接手买盘.

汇丰报告显示,人民币兑美元汇率CNY=CFXS年底将在6.26元,明年第一季在6.23,第二季6.21,第三季6.18,第四季为6.18,呈现缓步升势.

然而,年底时间愈近,不少金融机构交易单位已经开始进行年度结算,除非有进一步讯号支撑人民币进一步上行,大多不会再积极建立部位,固定收益市场也是同样情况.

一大型外资行人士说,"过去三个月人民币升值,是相对美金的反应,这个升势已经开始放缓,我们觉得需要更多的fundemental(基本面)."

他指出,市场认为中国央行近期人民币兑美元中间价的设定考虑了美国大选因素,在选举结束后,"国外投资人会有观望的态度,直到更多具体的讯息出来."

另一大型中资银行人士也表示,很多金融机构在11月中进行年度结算,这也抑制了交易员的交投意愿,"今年工作不好找,大家不会想在这个时候还冒险搏一把."

香港离岸人民币即期CNH=与在岸人民币CNY=价差周五也自近期的七个月高点回落,报约80点子,本周最宽时达到约100点,反应多头气氛趋审慎.在岸人民币CNY=CFXS连续10多日压在涨幅限制位后,成交萎缩,市场对后续走势感到茫然.

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香港已发行人民币债券列表.............................请点选: [ID:nSH0119013]

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选: [ID:nSH0118827]

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: [ID:nSB1720430]

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 35,353.3 112

2. 渣打 16,888.3 62

3. 法巴 14,163.1 51

4. 中国银行 10,321.3 15

5. 巴克莱资本 6,811.7 15

**本周市场动态**

--中国央行行长周小川称,台湾的人民币清算行仍在遴选中,目前处于竞争性评估阶段,很快会有结果.[ID:nSB2091889]

--中国证监会有关部门负责人表示,将继续加快QFII(合格境外机构投资者)审批,完善监管制度,吸引长期资金进入,并考虑进一步扩大RQFII(人民币合格境外机构投资者)试点,进一步增加投资额度.[ID:nSB2083359]

--台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款,持续创下高位,9月底达179.75亿人民币,月增2.47%.[ID:nST0570373]

--据汤森路透旗下IFR报导,法国汽车制造商雷诺增发其2014年到期5.625%的离岸人民币债券,增发规模5亿元人民币(7,900万美元),定价在101.108,相当于收益率5%.增发后,该债券总额达12.5亿元人民币.[ID:nST0572683](完)

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