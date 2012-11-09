〔香港金融〕此波流入港元的资金规模料不及2008-09年庞大--金管局

路透香港11月9日电---香港金融管理局总裁陈德霖周五表示,最近一轮流入港元的资金约逾40亿美元,相对香港资本市场规模并不大.他并认为,以现时状况来看,不致于出现像2008、2009年大量资金流入的情况.

陈德霖在新闻稿中表示,近期流入并推升港元的资金,主要动力来源包括海外投资者增加香港的资产配置,以及本地企业发行外币债券后的的汇兑需求,为正常经济活动.

"外来资金流进港元并不一定是一般人所说的'热钱流入',"陈德霖说,"机构投资者增加香港资产配置和香港企业以外币兑换港元作为运转资金都是正常经济和金融活动,大家毋须反应过敏."

他同时再次重申,联系汇率制度较浮动汇率制度更符合香港长远利益,香港毋须亦不会改变联汇制度.

由于热钱涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧.在港元触动7.75的强方兑换保证水平后,金管局按照联系汇率制度,于10月20日起数度进场买美元,共释出约322.26亿港元.这也是金管局2009年12月后重启干预.[ID:nSH0119069]

根据金管局资料,在美国首轮QE后,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元.(完)