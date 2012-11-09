〔香港金融〕此波流入港元的资金规模料不及2008-09年庞大--金管局(更新版)

(新增细节)

* 此波流入港元资金逾40亿美元

* 流入资金并非全是"热钱"

* 规模料不及2008-09年

* 重申港元联系汇率制度不变

路透香港11月9日电---在金管局三年来重启注资后,香港金融管理局总裁陈德霖周五表示,此波流入港元的资金并非全数为热钱,且预计规模料不至于如同2008-2009年时庞大.当时金管局总注资了逾6,000亿港元,以缓和港元强势.

陈德霖在一份问答形式的新闻稿中,首先阐明近期流入港元的资金约40多亿美元,相对香港资本市场规模并不大.他亦解释这些资金主要动力来源包括海外投资者增加香港的资产配置,以及本地企业发行外币债券后的的汇兑需求,并非全数是热钱.

"外来资金流进港元并不一定是一般人所说的'热钱流入',"陈德霖说,"机构投资者增加香港资产配置和香港企业以外币兑换港元作为运转资金都是正常经济和金融活动,大家毋须反应过敏."

根据金管局资料,今年1-10月香港公司发行外币债券总额达到207亿美元,为去年全年的三倍.

"我们预计资金净流入港元的情况将会持续一段时间,但很难预测这情况会维持多久,但按现时情况看来,这一轮净流入港元的资金规模应不及2008-09年."

他解释,2008、09年雷曼兄弟倒闭后,本地企业将海外资金调回应急周转,以度过当时信贷紧缩,以及2009年香港上市集资活动频繁,导致港元需求大增,但目前并没有这样的状况.

根据金管局资料,在美国首轮QE后,金管局在2008年9月至2009年12月间,共向市场注资6,461.87亿港元,令到银行体系总结余由2009年8月的46.99亿港元大幅增加至2,645.67亿港元.

由于热钱涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币受到追捧.在港元触动7.75的强方兑换保证水平后,金管局按照联系汇率制度,于10月20日起数度进场买美元,共释出约322.26亿港元.这也是金管局2009年12月后重启干预.[ID:nSH0119069]

本地时间下午时,港元兑美元报7.7511,距离强方兑换保证水平有一段距离.市场稍早对于这波资金流入去向诸多猜测,部份人士预期将投入股市或本地房地产市场,但本地媒体亦称有部份资金有意绕道香港,来伺机进入内地.

陈德霖否认这种说法合理性.他表示,若海外投资者看好人民币升值,可直接在离岸市场将美元兑换成人民币,毋须兑换港元再兑换成人民币,增加成本.

"国际'热钱'流入港元而伺机冲击内地的说法是站不住脚的."他说.

陈德霖同时再次重申,联系汇率制度较浮动汇率制度更符合香港长远利益,香港毋须亦不会改变联汇制度.

根据香港现行的联系汇率制度,美元兑港元区间在7.75-7.85港元间,一旦港元触及7.75港元,金管局会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)