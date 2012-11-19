《香港报摘》--经济日报11月19日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--业主不减价,令过去两天香港十大屋苑楼盘成交量仅得11宗,按周下跌21%,亦较政府推出买家印花税和延长特别印花税后的首周成交量减少.
* 其他:
--根据调查机构Dealogic的数据显示,由年初至今亚太区(日本除外)G3货币债券发债总额达1,278亿美元等值,较去年增长53%;单计首10个月香港企业发行外币债券总额达200亿美元,是去年全年的三倍左右.
--中国房地产商新城控股今日起公开招股,每股1.45-1.79港元,以中位数计算的集资净额为21.3亿港元,筹资所得款项其中九成用于购买土地.
--香港财政司司长曾俊华表示,本港劳动市场及通胀情况有隐忧,公共财政须未雨绸缪,在计划公共财政时须谨慎小心避免胡乱挥霍.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。