《香港报摘》--经济日报11月19日

* 要闻版头条:

--业主不减价,令过去两天香港十大屋苑楼盘成交量仅得11宗,按周下跌21%,亦较政府推出买家印花税和延长特别印花税后的首周成交量减少.

* 其他:

--根据调查机构Dealogic的数据显示,由年初至今亚太区(日本除外)G3货币债券发债总额达1,278亿美元等值,较去年增长53%;单计首10个月香港企业发行外币债券总额达200亿美元,是去年全年的三倍左右.

--中国房地产商新城控股今日起公开招股,每股1.45-1.79港元,以中位数计算的集资净额为21.3亿港元,筹资所得款项其中九成用于购买土地.

--香港财政司司长曾俊华表示,本港劳动市场及通胀情况有隐忧,公共财政须未雨绸缪,在计划公共财政时须谨慎小心避免胡乱挥霍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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