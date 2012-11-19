《香港报摘》--信报11月19日

* 头版头条:

--消息指出,汇丰控股(0005.HK)计划出售其持有平安保险(2318.HK)(601318.SS)12.33亿股H股,相当于总发行股本15.6%的股份,传闻有兴趣买家之一是由泰国首富谢国民掌控的正大集团.

* 其他:

--昌兴国际(0803.HK)以最多不超过6.5亿美元收购位于马来西亚的斯里再也铁矿,涉及储量约1亿公吨.

--意大利鞋履品牌Geox创办人兼主席Mario Moretti Polegato称,公司与百丽国际(1880.HK)的合作将于今年底到期,明年不再续约.据Geox负责内地业务人士透露,百丽"只顾着赚钱",未能照顾品牌形象塑立等其他方面的需要,故终止合作.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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