《香港报摘》--信报11月19日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--消息指出,汇丰控股(0005.HK)计划出售其持有平安保险(2318.HK)(601318.SS)12.33亿股H股,相当于总发行股本15.6%的股份,传闻有兴趣买家之一是由泰国首富谢国民掌控的正大集团.
* 其他:
--昌兴国际(0803.HK)以最多不超过6.5亿美元收购位于马来西亚的斯里再也铁矿,涉及储量约1亿公吨.
--意大利鞋履品牌Geox创办人兼主席Mario Moretti Polegato称,公司与百丽国际(1880.HK)的合作将于今年底到期,明年不再续约.据Geox负责内地业务人士透露,百丽"只顾着赚钱",未能照顾品牌形象塑立等其他方面的需要,故终止合作.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。