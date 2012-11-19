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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 08:35 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月19日

路透香港11月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7515港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周五收高45.93点,或0.37%,报12,588.31点.因市场憧憬美国政界将找到共同点来消除"财政悬崖".[ID:nSB8572978]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.700    2.30      20434            16.022       0.27
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.580    2.03      76224             3.280      -0.89
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.750    1.24     168769            84.879       0.03
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   42.800   -1.22      92526            22.118      -0.15
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  130.610    0.38      54395            10.124      -0.16
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  102.030    1.31      21919             7.909       0.75
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.750   -0.13     354540            74.027       0.10
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.250    2.19      24675             4.128      -0.54
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.680    2.16     367828            11.379      -0.88
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.440    0.21      61007            11.193      -0.59
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   32.240    0.03      13673             6.248      -0.51
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.830    2.01      26908             3.384      -1.04
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.990    1.55       3383             1.317     -50.86
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.290    0.44     121580             0.355      -4.05 (完)

  --整理 雷美珍

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