《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月19日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7515港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收高45.93点,或0.37%,报12,588.31点.因市场憧憬美国政界将找到共同点来消除"财政悬崖".[ID:nSB8572978] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 206.700 2.30 20434 16.022 0.27 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.580 2.03 76224 3.280 -0.89 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.750 1.24 168769 84.879 0.03 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.800 -1.22 92526 22.118 -0.15 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 130.610 0.38 54395 10.124 -0.16 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 102.030 1.31 21919 7.909 0.75 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.750 -0.13 354540 74.027 0.10 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 53.250 2.19 24675 4.128 -0.54 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.680 2.16 367828 11.379 -0.88 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.440 0.21 61007 11.193 -0.59 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 32.240 0.03 13673 6.248 -0.51 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.830 2.01 26908 3.384 -1.04 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.990 1.55 3383 1.317 -50.86 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.290 0.44 121580 0.355 -4.05 (完) --整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。