《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月19日

路透香港11月19日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7515港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收高45.93点,或0.37%,报12,588.31点.因市场憧憬美国政界将找到共同点来消除"财政悬崖".[ID:nSB8572978] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 206.700 2.30 20434 16.022 0.27 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.580 2.03 76224 3.280 -0.89 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.750 1.24 168769 84.879 0.03 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 42.800 -1.22 92526 22.118 -0.15 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 130.610 0.38 54395 10.124 -0.16 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 102.030 1.31 21919 7.909 0.75 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 47.750 -0.13 354540 74.027 0.10 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 53.250 2.19 24675 4.128 -0.54 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.680 2.16 367828 11.379 -0.88 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.440 0.21 61007 11.193 -0.59 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 32.240 0.03 13673 6.248 -0.51 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.830 2.01 26908 3.384 -1.04 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.990 1.55 3383 1.317 -50.86 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.290 0.44 121580 0.355 -4.05 (完) --整理 雷美珍