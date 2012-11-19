《香港报摘》--其他报纸重要消息11月19日

* 明报:

--过去两天一手楼盘销售量不足30伙,其中恒基地产(0012.HK)与新世界发展(0017.HK)合作发展的元朗尚悦仅售出约15伙.

--西王糖业(2088.HK)面对玉米价格及生产成本上升,核心盈利受压,因此将分散业务,拟进军物业发展项目.

--今天香港公开招股的新城控股,其管理层表示,暂时不考虑对B股子公司江苏新城900950.SS进行私有化.

* 星岛日报:

--新鸿基地产(0016.HK)现任非执行董事郭炳湘以控方证人身分为英国商业诈骗案作供,他否认其在担任新地执行主席期间曾签署租赁协议担保书,为被告英国地产大亨Achilleas Kallakis和生意伙伴向爱尔兰联合银行贷款购入伦敦商业区16个超豪物业的交易提供担保.

--香港税务局统计,截至今年10月为止的16个月合计录得1,432宗额外印花税(SSD)交易,总涉税收近2.5亿港元.

--据了解,港府及证监会已开始与中国内地相关部门沟通,冀能厘清"国家机密"的范围和定义,并就涉及内地会计底稿的问题,确立清晰监管方向,为免再有上市公司或会计师以"国家机密"为理由而回避应有的披露责任.

* 苹果日报:

--据基金界消息人士称,投资者已向中国电信(0728.HK)表达支持增加派息,而公司初步预计于2013年度起提高派息,升幅将达双位数.

--香港国际机场10月客运量与货运量同比分别上升1.9%及1.1%,同期飞机起降量亦升5.1%.

* 东方日报:

--消息人士透露,明年港交所(0388.HK)高级管理层团队将出现不少变化,除接替上市科主管狄勤思的戴林瀚明年1月正式履新外,现任港交所营运总裁葛卓豪亦将于明年2月约满.

--床上用品销售商卡撒天娇(2223.HK)将于本周五(23日)首日挂牌,市传其国际配售部分录得8倍超额认购,将以招股价区间下限1.5港元定价.

* 文汇报:

--利嘉阁地产研究部主管周满杰称,将于本周五截止投标的将军澳68A2区住宅用地以及九龙湾常悦道、宏泰道及宏远街交界的商贸用地,估算合共价值42.46亿港元.

* 大公报:

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港执行董事及行政总裁洪丕正称,政府就控制楼市而推出的两个加强版印花税在短期内令炒卖式的投资减少,估计楼价可于一段时间后开始回落.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]