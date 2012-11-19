〔港报社评〕日股升圆汇跌安倍煽风点火--信报11月19日

日本首相野田佳彦上周解散众议院后,日圆沽盘迭涌,日经指数则急遽上扬.股市走高与圆汇急跌,明显出于市场相信变局将至,预料执政民主党在下月大选中下台,由自民党总裁安倍晋三取其位而代之.上周安倍信心十足表示,他领导的政府,会定下通胀目标,与央行携手实施更大胆的货币政策,扭转圆汇高企趋势,刺激经济复苏.

然而,这些政策冒险行动,势必为市场带来更大的不确定性.按安倍的政策主张,加上他对现任首相野田提高税收,包括消费税增税以缓解国家负债压力的措施加以质疑,若日后玩弄手段,对政策落实作出刁难,只会令高逾230%的债务/GDP比率继续恶化.况且,把成本近零的信贷源源投入市场,保住本应受到商业周期淘汰的低效率企业残喘之命,亦不利日本的经济结构调整.

可以说,安倍的政策主张,无论在政治外交或经济层面,都带有强烈的煽风点火味道.敦促央行大规模货币宽松,扭转圆汇高企,此举恐怕会引发市场更大的投机行为.对加税的质疑,削弱外间对日本整顿财赤的信心,一旦债务总额超逾GDP两倍的情况恶化,亦有机会引发外间对日圆债券资产丧失信心,引火烧身.

据日媒上周六对各政党最新民调,自民党支持率有26%.民主党13%,维新党及太阳党的支持率,分别为8%及5%,反映自民党要取得第一大党并不容易,一旦无法取得多数议席,加上日本维新会摩拳擦掌,下任首相难免受党争的缠扰,日本要走出政治混乱与经济衰退困局更为艰难,只能继续沿着国运式微之路走下去. (A02)