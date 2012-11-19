〔港报社评〕争资助有权有责,讨论要对焦--明报11月19日

教育资源涉及巨额公帑,而公帑运用必须公平,更须问责.教育界与政府正就减收学生方案争持不下,教育界有责任提出具体方案改善教学质素,并设立标准验证公帑运用的成效,否则对纳税人及其他等候公帑投入的项目并不公平.同样地,英基学校争取政府资助,单纯从公平层面来讨论,实际上也未对焦.

有权利就有责任,任何政府或公帑资助的部门得到额外公共资源,自然有责任提升质素,改善服务,并订立客观可检验的标准,接受监督、问责.这个原则,受公帑资助的各类学校也不例外.

假如香港决定藉人口下降之便推行小班,学校每接收一名学生所相应收到的公帑资助就变相增加,教育界有责任提出具体方案及时间表,交代如何有效地运用这批额外资源,例如改善教学法、提高师资、改善教材等等.教育界须同时提出有效的检验及评核机制,并设立标准以检视小班教学的成效.学校收到更多资助,就有责任教得更好,并须定时检讨,道理就是这么简单.

教育界目前正就每班所减人数与政府争持不下,但对学生及家长来说,对这些方案的底蕴大抵都不明所以,也没有兴趣去了解.公众最关心的,是如何提升教学质素,让学生得益.另外,政府若继续资助英基,相对于其他学校的权利责任和公平,如何体现出来,正是目前公共辩论中最缺乏的. (A04)