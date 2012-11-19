〔港报社评〕争资助有权有责,讨论要对焦--明报11月19日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
教育资源涉及巨额公帑,而公帑运用必须公平,更须问责.教育界与政府正就减收学生方案争持不下,教育界有责任提出具体方案改善教学质素,并设立标准验证公帑运用的成效,否则对纳税人及其他等候公帑投入的项目并不公平.同样地,英基学校争取政府资助,单纯从公平层面来讨论,实际上也未对焦.
有权利就有责任,任何政府或公帑资助的部门得到额外公共资源,自然有责任提升质素,改善服务,并订立客观可检验的标准,接受监督、问责.这个原则,受公帑资助的各类学校也不例外.
假如香港决定藉人口下降之便推行小班,学校每接收一名学生所相应收到的公帑资助就变相增加,教育界有责任提出具体方案及时间表,交代如何有效地运用这批额外资源,例如改善教学法、提高师资、改善教材等等.教育界须同时提出有效的检验及评核机制,并设立标准以检视小班教学的成效.学校收到更多资助,就有责任教得更好,并须定时检讨,道理就是这么简单.
教育界目前正就每班所减人数与政府争持不下,但对学生及家长来说,对这些方案的底蕴大抵都不明所以,也没有兴趣去了解.公众最关心的,是如何提升教学质素,让学生得益.另外,政府若继续资助英基,相对于其他学校的权利责任和公平,如何体现出来,正是目前公共辩论中最缺乏的. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。