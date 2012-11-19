〔港报社评〕补助行业请人仅治标--星岛日报11月19日

失业率低,加上最低工资制度,吸引了大批青年转投饮食、保安等行业,导致汽车维修等行业有工无人做,有扶贫委员建议政府为这些行业提供就业津贴,吸引青年入行,不过只能治标,要治本还须靠行业本身提高专业和薪酬吸引力.

政府现时有种种资助计画,鼓励失业人士和刚踏足社会青少年找工作,在起步阶段向雇主补贴部分薪酬.这类资助以减轻雇主最初聘用员工的成本,来鼓励雇主向竞争力较弱的求职人士提供试工机会,各行各业一视同仁,目的是促进就业,而不是协助人手不足的行业雇主去找工人.

要推行资助计画,技术上先要克服两个问题,其一是挑选补贴行业的准则,避免遭诟病以纳税人金钱,偏帮某些行业.其二是接受补贴的行业本身要肯在政府培训补贴结束后,继续以高薪留住训练出来的专才,而不是滥用政府补贴来减轻自己劳工成本.

另一个要留意现象,是今天问题不在人手错配,而是人手不足.实施最低工资制度后,一些本来薪酬远低于这些行业的工作,例如清洁、饮食、保安,待遇大幅提高,收窄与汽车维修等行业的待遇差距,导致电梯维修、汽车维修等行业难吸引新人入行.这些行业要提升待遇和专业形象,来保持当初的吸引力.

外国发达社会知识普及,专业技能吃香,不少准备移民美加的港人,说笑要先学懂理发和修理水电,原因是当地这些服务收费高.本港也有可能循这个方向发展,拥有一技之长愈来愈吃香. (A04)