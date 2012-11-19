〔港报社评〕推动东亚发展,维护南海稳定--文汇报11月19日

国务院总理温家宝昨日出席东亚领导人系列会议并对柬埔寨、泰国展开正式访问.温总理此行将突出团结、合作、发展主题,提出一系列新的倡议,与各方增进互信,凝聚共识,推动东亚加强协调配合,共同发展,维护南海稳定.

温总理在2003年10月举行的10＋3领导人会议上首次提出“推动清迈倡议多边化”倡议,得到与会各国领导人的积极响应.东盟与10＋3财金合作机制已逐步发展成为东亚财金合作的主渠道,为维护本地区金融稳定,促进东亚经济持续健康发展作出了重要贡献.10＋3财金合作机制取得的积极成果,体现了东亚国家在应对全球化挑战的过程中联合自强、寻求互利共赢的强烈政治意愿,这对于维护地区金融稳定,促进东亚经济持续健康发展,具有重要意义.

外交部副部长傅莹向中外记者介绍了温总理出席东亚领导人系列会议的有关情况时说,中国在南海有着重要的利益,对南沙群岛的主权立场是明确和一贯的,我们一向主张由直接相关国家通过谈判协商,和平解决争议.与此同时,各方须保持克制,不能采取任何破坏地区和平稳定的行动.中方的主张得到中国与东盟共同签署的“南海各方行为宣言”的确认.

围绕南海问题中国与东盟国家最近举行了多轮对话,大家一致认为,南海问题的讨论应放在中国－东盟框架下进行.温总理出席东亚领导人系列会议,也将深化地区各国互信、加强合作,聚焦发展与合作议题.中国与东盟国家有信心、有能力共同维护南海的和平稳定,共同促进本地区的发展与繁荣. (A05)