〔港报财经评论〕息诱救不了A股--信报11月19日

息诱救不了A股 /习广思

港汇在十八大后回软,是否意味着热钱流入暂时告终?有说十八大没有任何刺激消息,股市吹淡风,资金因而撤退.有说临近年底,美国基金今年表现不会太差,现时也无谓太博,资金追逐高风险股票也会暂告一段落.也有说,近期中资公司发债稍为减少,以致对港元需求稍为减低而已.近日美汇回升,其实也无碍资金流入新兴市场股债,尤其亚洲货币在QE3升值,欧美资金仍然是流入本币债券.日本政变后,大有可能再推出QE措施,资金由日圆流出,转而流入区内股债汇.是故,美国QE、欧洲OMT率先制造溢出效应,如果日市对日圆信心下跌,意味着资金再失去一个安全资产,流出至其他风险资产.美股在奥巴马连任后”跳崖”,似乎终于打开第一个降落伞.美国政客就”财政悬崖”开腔,说什么不太重要,大家都是摆姿态而已.标普500指数上周五由跌转升,这个降落伞很大程度是技术因素,标普500连跌多日,跌穿250天线及50周线,情况像6月初一样,标普500跌穿这水平后才有能力回升.这次又会如何?

港股连日调整,大市气氛却未算太差.恒指第一个考验是50天线,即21,000点,再杀牛则或见20,800点.国企指数跌后见支持,未来两周内或见”黄金交叉”.这段调整市期间,早前急弹的股份出现回吐压力,低残股反弹是否昙花一现?早前反弹只是超卖后的估值修补,目前是”拣股”期,上周已见一些季绩较佳的中资股获资金持续买入.如果投资者已为明年的投资作部署,现在满街都是残股,率先买的是盈利前景较清晰的股票.其次,在恒指反弹的过程中,指数股轮流接力,近日再看这批股份,却是轮流被沽.先是沽地产股,再沽汇控(0005.HK)、中移动(0941.HK)、内银股,上周轮到腾讯(0700.HK),但”大笨象”有喘稳迹象,调整未完,但应接近尾声.

报载地产代理街头殴斗,十人争一客,楼价虽未跌,但交投已大幅回落.贵为炒卖之都,楼市无得炒,炒家转炒车位,发展商疯狂”散货”,大家才突然发现发展商囤积功力如此厉害?然后又会问,是谁突然疯狂接货?接货者、投资者,即炒家也.理由是”车位炒得过,收租回报最少4.5厘”.说穿了,用家需求没有改变过,只是钱作怪.(B01)

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美汇强势恐告终 /苏子

美汇指数上周五曾突破100天SMA的81.18阻力,最高报81.46,惟收市却回落至81.20,未见明显高收,而且与100天SMA阻力相若,加上日线图亦似乎呈射击之星形态,日线图CCI指标亦于上周开始呈顶背驰的不利讯号,故担心美汇指数的100天SMA在本周早段出现得而复失的可能性较高.本周早段一旦美汇显着跌至10天SMA的80.95支持以下收市,料美元近期的强势将告一段落,本周较后时间甚至向下作出较深的调整.若然200天SMA支持在本周五收市时已见明显跌破,届时已几可肯定美元稍后将回复偏弱走势,投资者短期不宜再继续看好美元.英镑兑美元上周在触及1.5826低位后便有见底回升迹象,到上周收市时周线图上更呈现长尾十字星的待变形态,故有利本周止跌回升,并上试20天SMA阻力及1.60心理关口.本周早段英镑若成功重上1.60心理关口收市,料本周余下时间可望继续造好.

因此,若本周早段见英镑兑突破1.60关口,进取者可以顺势追入,目标看20天保历加通道的1.617顶部阻力,惟入市后若汇价出现应升不升之象,最后收市时更回落至1.591以下,宜暂时止蚀离场.

欧罗兑日圆上周以大阳烛及双周转向的利好形态收市,故有利本周继续造好,并挑战20天保历加通道的顶部阻力,一旦成功突破并在之上收市,料欧罗兑日圆将可继续造好,稍后将有甚高机会以单边市形式挑战极为关键的100周SMA阻力.短线而言,投资者可以用欧罗兑日圆的200天SMA的102.15支持位作为好淡判别位,只要没有跌破收市,料整体走势将以反覆上试阻力为主.(B10)

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(11月17日)

十一年QE,徒劳无功 /习广思

衰退阴霾挥之不去.欧洲陷入萎缩,日本再濒临衰退,中国有另一套衰退定义,而中国及新加坡虽然避过技术性衰退,但整体经济环境仍难言乐观,只见资金不断流入两地楼市,与疲弱的实体经济形成对比.再留意新加坡的警告,2013年经济会更差.欧美经济是难以有太大指望,中国经济寻底后,就算2013年好转,也不要指望大幅复苏.至于全球热钱流窜一样难以扭转,结果是经济疲弱、热钱多多、银纸贬值,纷乱的形势仍会持续下去,小市民及投资者,只有自求多福.美股跌势似乎未能止步,标普500指数跌至250天线,由9月中高位调整近8.2%.日本再度政变,安倍晋三声言要央行”无限”QE,日股急升,亚洲股市靠稳.恒指日跌日升,表现开始不跟美股,昨日窄幅牛皮,上下波幅只有100点,收报21,159点,上升50点.大市成交额474亿港元,沽空比率9.6%.恒指季度检讨,昆仑能源(0135.HK)染蓝,长城汽车(2333.HK)入国企指数,比亚迪(1211.HK)被剔出,12月10日生效.

股市每日升升跌跌股份不计其数,每个时期,都有不同的升跌格局.热钱狂热炒落后,那是一段不问理由不看基本,胡乱炒作的时期,钱作怪而已.到了近期调整市,热门股先后回吐,但留意大市走势偏强的股份,一个共通点是业绩.这是叫投资者较安心敢拿敢买的一个重要因素,因为企业前景较明朗,弱势残股反弹幅度可以很惊人,但一个盈利坏消息可能随时暴跌.中国生物制药(1177.HK)第三季盈利明显增长,股价急涨12.8%.其余板块中,舜宇光学(2382.HK)、中海油服(2883.HK)均是盈利增长的强势股,以及内房股亦以销售达标的世茂(0813.HK)、华润置地(1109.HK)走势较强.

日本的难题,不但是经济衰退、政策迷失,还有缺乏领袖.奥巴马即使政绩不彰,但美国人起码应庆幸有一个带领他们尝试走出经济低谷的总统,但日本过去十年换了多少个首相?野田佳彦落台,安倍晋三相隔五年后,如果再度回朝,难度会有改变吗?安倍未上台,率先发表经济大计,原来是翻炒美国,声言日本央行需要通过”无限”QE,实现2%-3%通胀目标,市场才会有反应.并向央行施压,建议下调存款利率,甚至呼吁修改法律,不惜一切都要见到通胀.安倍不是食错药,只是要药却不管什么药方,日本经济已到了一个药石乱投的地步.眼下美国无限QE,欧洲无限OMT,如果要在历史上找出一个参考对照,日本的经历可谓触目惊心.(B02)