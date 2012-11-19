〔港报财经评论〕全球经济,荆棘满途--经济日报11月17日

全球经济,荆棘满途 /林瑞芬

港股昨呈牛皮,最近于高位已跌近千点,看淡的投资者在贴近关键21,000前,观望意浓,昨收21,159,微升50点,大市成交额474亿港元.恒指本周总计跌1.1%,国指跌2%.香港中华煤气(0003.HK)及港铁(0066.HK)动起来,昨分别升1.5%及2.2%,收报20.2港元及29.7港元,续有资金转向此类较具防守股份.恒指公布季检,昆仑(0135.HK)加入.美股逐步消化财政悬崖问题,有一派认为若问题获化解,将影响减到最低,在股市”超跌”过后,都有反弹机会,故21,000附近,看淡的投资者似乎观望更浓.按恒指周线图显示,约21,000关为突破下降轨后的后抽支持位,守之为佳,还可为后抽再上.若失此,确认月内挑战高位为假突破,港股要进一步反覆调整下试约20,500.即市小时图显示,恒指连日反覆回落后,MACD及RSI营造底背驰,所以不排除恒指在21,000前或略失守,然后作一个较为似样的技术性反弹.月前港汇逞强,可能诱发股民无限遐想,但如热钱只为一时炒作,股势市况最终回归,只有基本面作支柱.

炒作过后,冷静回看经济面,欧元区第三季国民生产总值按季倒退0.1%.第二季是按季倒退0.2%,是连续两季倒退,是三年内第二次陷入经济衰退,这是遵守财政节制的后遗症.作为全球第三大经济体系的日本,也好不了多少,2011年地震、海啸重建的动力消除,最新公布的统计资料显示,第三季度实际GDP较上一季度下降0.9%,按年率计算下降3.5%.这是三个季度以来,日本经济增速首次出现负增长.日本再推量宽,恐怕效果有限,且看其最引以自豪的电子业三大巨头夏普、松下及索尼的亏损惨况,经济本体失去优势及动力.

美国缓慢的经济增长路,可能受累于富人加税负担大增.据路透社调查,分析师虽对2013年全年GDP增长率目标维持为2%,但因对加税减支”财政悬崖”的不确定性,调低了2012年第四季及2013年第一季度的增长数据,预估2012年第四季GDP环比年率料为1.6%.10月调查时的预估值为1.8%.2013年第一季GDP增长率预估值为1.5%,之前预估为1.6%.采购业龙头利丰(0494.HK)本周举行投资者会议后,昨收报12.06港元,跌4.7%,看来市场不多收货,担心全球经济明年仍荆棘满途.香港第三季GDP昨公布,按年增1.3%,逊于市场预期的按年增1.7%,但高于第二季按年增1.1%.中国经济算回稳,但谈可重纳升轨还是尚早.(008)

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股息税降,利好内银 /余少文

股市缺乏利好消息下继续在低位徘徊,由于要等明年3月国家主席和国务院总理正式换人,新领导人才能大展拳脚,目前震荡在所难免,或是黎明前的黑暗.而财政部股息红利税修订倾斜高息股,内银股值得留意.A股昨日继续跌,上证综合指数随时失守2,000点.国企指数表现好少少,全日升43点或0.4%,收10,242点,可惜成交额只有96亿港元,录得升幅主板H股只有46%,反弹动力不足,相信短期要继续在10,000点至10,300点上落.而红筹指数升20点或0.5%,收4,158点,成交额40亿港元.或是A、H股前日午后下跌的写照,除了共产党领导人换届外,还有政府官员要换届,明年3月全国人大会议后,旧领导人才会全面退下来,由”习李”组合担任国家主席和国务院总理,可能要到3月中后期才有新刺激经济政策出台.而目前距离明年3月会议仍有四个月时间,在缺乏利好消息下,大市会继续震荡,上证综合指数可能要跌穿2,000点,沪深300指数未必能守住2,100点,国指跌穿10,000点也不出奇.

当然,未来四个月并非没有变数,因为今年中国经济工作会议仍未召开,作为厘定明年经济政策的会议,或有机会有新政策出台来为经济冲喜,不用等新领导人明年3月正式担任政府职务后才出招.而国指今年5月开始在9,000点至10,000点上落五个月,10月才升破10,000点,在等待下一轮政策出台,乐观而言可在10,000点至11,000点上落,到明年3月向上突破,即可能要再等四个月.若然要等,策略宜采取守势,即候低才出手,中国扶持的行业相关股份,甚至乎高息的内银股也可考虑,因为财政部落实股息红利税差别化征收政策,持股不足一个月缴付20%税率,持股1个月至1年缴税10%即维持目前水平,持股1年以上只缴付5%.新政策鼓励投资者长拿,是否适用于H股有待公布,但中国培育中国内地中长线投资者,长时间持有股份所缴付的股息红利税率较低,可增加息率达5厘的内银股的吸引力,尤其大型内银股息率都超过5厘,中国银行(3988.HK)更达6厘.

至于中国银监会资料显示,中国内地商业银行截至9月底止的第三季不良贷款余额4,788亿元人民币,连续四个季度回升,第三季不良贷款率较第二季轻微回升0.01%至0.95%.如以银行类型分类,大型商业银行不良贷款额只增加50亿元人民币至3,070亿元人民币,不良贷款率降至1%及连跌三个季度.相反股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行的第三季不良贷款余额和不良贷款率都回升,尤其不良贷款率较第二季升0.03%-0.08%不等,农村商业银行的不良贷款率最高达1.65%.(010)