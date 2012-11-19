〔香港热股〕昆仑能源早盘一度涨逾6%至历史新高,因快将晋身蓝筹股

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月19日电---即将于下月晋身蓝筹股的昆仑能源(0135.HK),周一早盘初段股价一度涨逾6%,触及15.84港元的历史新高.
香港时间9:59,该股涨5.09%,报15.68港元;大市恒生指数.HSI升0.41%.
恒生指数公司上周五公布,加入昆仑能源为恒生指数成分股,自12月10日起生效;俗称蓝筹股的恒指成分股总数将由49家增至50家.
投行汇丰的报告估计,追纵恒生指数的基金需要自指数变动生效日起,购入昆仑能源约6.86亿港元的股份,预料有投资者趁机对昆仑能源进行短期投机操作,令股价获得支持.
而汇丰对昆仑能源维持"增持"的投资评级及目标价16.6港元.
昆仑能源为中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下的天然气终端业务分支.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。