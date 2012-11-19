〔香港热股〕昆仑能源早盘一度涨逾6%至历史新高,因快将晋身蓝筹股

路透香港11月19日电---即将于下月晋身蓝筹股的昆仑能源(0135.HK),周一早盘初段股价一度涨逾6%,触及15.84港元的历史新高.

香港时间9:59,该股涨5.09%,报15.68港元;大市恒生指数.HSI升0.41%.

恒生指数公司上周五公布,加入昆仑能源为恒生指数成分股,自12月10日起生效;俗称蓝筹股的恒指成分股总数将由49家增至50家.

投行汇丰的报告估计,追纵恒生指数的基金需要自指数变动生效日起,购入昆仑能源约6.86亿港元的股份,预料有投资者趁机对昆仑能源进行短期投机操作,令股价获得支持.

而汇丰对昆仑能源维持"增持"的投资评级及目标价16.6港元.

昆仑能源为中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下的天然气终端业务分支.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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