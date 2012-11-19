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亚洲 | 2012年 11月 19日 星期一 11:22 BJT

〔投行观点〕花旗调升华电国际评级至"买入",目标价升至2.8港元

路透香港11月19日电---投行花旗的报告称,将中国主要发电商--华电国际(1071.HK)(600027.SS)H股的投资评级由"沽售"调至"买入",目标价升56%至每股2.8港元,较现水平约有23%上升空间.

报告指出,调升华电国际评级,乃基于多个因素,一是预期该股于四季度开始获利能力改善,二是因单位燃料成本下降以及非营运收入增加,带动2013-14年度净利上升52-54%;三是目前估值和股息收益率吸引.

华电国际H股周一早盘一度涨近8%,触及2.31港元约两个月高位.香港时间11:12,该股升6.54%,报2.28港元;大市恒生指数.HSI升0.46%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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