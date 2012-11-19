〔投行观点〕花旗调升华电国际评级至"买入",目标价升至2.8港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月19日电---投行花旗的报告称,将中国主要发电商--华电国际(1071.HK)(600027.SS)H股的投资评级由"沽售"调至"买入",目标价升56%至每股2.8港元,较现水平约有23%上升空间.
报告指出,调升华电国际评级,乃基于多个因素,一是预期该股于四季度开始获利能力改善,二是因单位燃料成本下降以及非营运收入增加,带动2013-14年度净利上升52-54%;三是目前估值和股息收益率吸引.
华电国际H股周一早盘一度涨近8%,触及2.31港元约两个月高位.香港时间11:12,该股升6.54%,报2.28港元;大市恒生指数.HSI升0.46%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。