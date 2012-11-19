〔投行观点〕巴克莱称香港楼市泡沫增加,建议减持地产股

路透香港11月19日电---投行巴克莱周一发表报告称,热钱流入的情况令到香港房地产价格的泡沫愈吹愈大,楼市周期的不稳定性也在增加,建议投资者减持地产股以降低风险.

今年以来,香港住宅楼价累计上升两成,政府亦于上月底推出两项"辣招",包括调高特别印花税税率和延长适用期,以及向海外买家开征15%的买家印花税,以压抑过热的楼市.

巴克莱报告指出,目前楼市周期已到达亢奋的阶段,假如楼价继续上升,政府很可能会再推措施对抗热钱以及提供更多供应予首次置业人士.该投行预期,2013年很可能出现楼价"前高后低"的格局.

报告称,大部份投资者应已看到楼市的泡沫,但相信他们是自信能在泡沫爆破前抽身而去.虽然现时地产股的股价较它们的资产净值(NAV)的折让较平均水平为大,但相对楼市出现泡沫前,现价对账面值的溢价显示出其实并不便宜.

巴克莱表示,基于强劲的资金流入,该行上调了部份地产股12个月目标价,但维持对行业"负面"的看法.在该板块中,长江实业(0001.HK)仍为该行的首选,并建议减持恒基地产(0012.HK)、信和置业(0083.HK)和新世界发展(0017.HK);并建议投资者转投收租股、减少持有高贝它系数(beta)(量度股票系统风险的指标)的部位,及通过投资组合套期以减低风险.(完)