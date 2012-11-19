〔港股业绩〕康师傅第三季净利大致符合预期,关注未来淡季获利动能(更新版)

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* 康师傅第三季净利大致符合预期

* 市场关注饮料获利动能

* 反日情绪影响及康百合作是焦点

* 股价午后由升转跌

记者 李珊珊

路透香港11月19日电---受原物料价格回落致毛利率上升推动,中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)第三季净利同比增近两成,并大致符合预期.市场人士指,气温关系导致第四季是饮料传统淡季,市场仍观望该占康师傅销售额超过六成的品项,未来获利动能如何.

市场人士并称,长期而言,通胀环境以及中国经济回稳仍有利于康师傅(910322.TW)获利成长;但短期市场则更关注康师傅与百事(PEP.N)中国整合的进度,加上饮料事业营运成本仍相对较高,令股价午后转跌.

"康师傅的获利表现符合市场预期的低档,但较我们的预估低了12%,主要是因为饮料事业的毛利较低,以及营运开支较高."美林美银分析师曾省吾在一份报告中说.

其港股中午收盘时升1.72%,本地时间下午2:40时,则转升为跌2.8%至22.65港元;大盘恒生指数.HSI升0.28%.

康师傅中午时间公布,第三季净利按年增加19.35%至1.559亿美元,大致符合路透根据六位分析师预估的1.62亿美元,去年同期则是1.31亿美元.

同期营收按年增长33.62%至29.46亿美元,其中饮料营收按年增长57.03%至18.22亿美元,占总营收61.86%;方便面营收按年增长7.20%至10.37亿美元,营收占比为35.22%;方便食品营收按年增长10.01%至0.64亿美元,营收占比为2.17%.

康师傅控股主席魏应州在公告里称,"期内主要原材料价格较去年同期有所下降,同比上升4.18个百分点至31.32%,相较过去八个季度的毛利率为高."

其中,方便面毛利率同比上升2.73个百分点至31.02%,因棕榈油价格下跌及产品组合的优化;饮料毛利率较去年

同期上升5.48个百分点至31.38%.

在与百事可乐的合作上,康师傅指出,双方10月底在郑州成立饮料公司,为今年3月底百事中国装瓶厂正式纳入康师傅后第一家百事饮料工厂.此外,百事可乐碳酸饮料第三季度销售量实现了较高的单位数增长.

公告指出,展望第四季度,饮料行业进入传统淡季,受明年春节季节性的影响,公司将采取稳健的策略为明年春节做准备.

不过,魏应州也表示,"市场普遍预期,财政政策和货币政策将日趋宽松,预计第四季度的经济形势将会有所好转,不过力度相对有限."

康师傅1-9月净利为4.40亿美元,较上年同期成长22%;前九个月营业额为74.79亿美元,上年同期为63.44亿.

由台湾顶新集团持股逾三成的康师傅,下半年也受到中国的反日气氛波及,康师傅本月初发布公告称,市场有人虚假宣传该公司属日资控制,怂恿消费者抵制产品,公司不排除向相关责任人求偿.

分析师指出,由渠道了解,此事件对康师傅10月营收可能较为明显,但随着反日情绪降温,预料整体冲击还在控制中.市场将观望稍后康师傅在分析师会议中的说法.

康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国(0220.HK)、中国旺旺(0151.HK)以及娃哈哈等.(完)

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