〔香港个股〕光大控股担任内地首个QDII集合资金信托产品海外投资顾问

路透香港11月19日电---中国金融控股企业--中国光大控股(0165.HK)周一宣布,将担任内地首个QDII(合格境内机构投资者)集合资金信托产品--QDII大中华债券集合资金信托计划的海外投资顾问,主要投资于境外交易的中国企业债券,募集规模为10亿元人民币.

光大控股的新闻稿称,此信托计划主要投资于大中华地区企业发行的债券,其中又以中国内地企业在海外发行的债券为主.透过此类投资,可以直接或间接降低中资企业的债券发行成本,增强中国企业的海外融资能力.

"QDII大中华债券信托计划为国内投资者提供了更多的投资选择,与之相对应的是,境外人民币可以通过RQFII(人民币合格境外机构投资者)和RQFLP(合格境外有限合伙人)等形式投资境内产品,这种境内外人民币的双向流动,将对推动资本项目开放和人民币国际化进程起到重要的促进作用."光大控股首席执行官陈爽表示.

此外,随着该QDII产品参与境外中国企业债券的发行和投资,将会引导境外投资者逐步了解境内评级机构,并推动境内评级机构走向国际化.

该信托计划的受托人为上海国际信托有限公司,投资顾问为光大控股旗下中国光大资产管理有限公司,中债信用增进投资有限公司和上海浦东发展银行(600000.SS)分别担任本金担保机构和境内托管银行.

光大控股目前共管理12支基金,管理资产总额逾200亿港元.其为光大银行(601818.SS)第三大股东,以及光大证券(601788.SS)第二大股东.

光大控股周一收低0.56%,报10.68港元.(完)