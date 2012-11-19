〔香港个股〕壹传媒就出售台湾印刷及电视业务交易与辜仲谅签订意向书增补书

路透香港11月19日电---香港主要媒体之一--壹传媒(0282.HK)周一表示,仍未就出售台湾印刷及电视业务的交易签订任何正式协议,但公司昨天与买方中国信托慈善基金会董事长辜仲谅为首的团队,订立兩份意向书增补书,期望于下周二(27日)签订正式协议及其他法律文件.

上周三起停牌的壹传媒的公告称,双方于签订的意向书增补书中同意,就每项可能交易签署正式协议时,有关相当于总代价50%之款项的付款安排的条款须经有关双方同意;有关包含台湾印刷业务之可能交易,辜仲谅可能邀请其他共同投资者(包括但不限于台塑集团,蔡绍中先生及其各别之关系人)參与.至于有关包含台湾电视业务之可能交易,辜仲谅可能邀请其他共同投资者(包括但不限于台塑集团总裁王文渊家族及其各别之关系人)參与.

此外,壹传媒与辜仲谅等将就每项可能交易继续商议,并期望于本月27日签订正式协议及其他法律文件,并协议确定另外日期完成交易,而非原定的12月17日.

壹传媒将于周二恢复买卖.

有意退出台湾媒体市场的壹传媒,上月表示,以预定175亿台币将台湾的电视及印刷事业和资产出售予以辜仲谅为首的团队,其中还包括台湾主要工业集团--台塑集团.[ID:nSH0117417]

不过,主管金融机构的台湾金管会表示,基于金融机构不得经营媒体的原则,要求现任中国信托慈善基金会董事长的辜仲谅,不能控制、经营及主导壹传媒,也不能当壹传媒的代表人,为交易投下变数.辜仲谅家族拥有台湾中信金控(2891.TW),金融版图遍及银行、保险、证券等.

壹传媒自上周三(11月14日)盘中停牌,停牌前股价大跌12.99%至1.34港元;受到将出售亏损的台湾电视台业务激励,壹传媒股价一个月来涨约40%.(完)

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