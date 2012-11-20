《香港报摘》--经济日报11月20日

* 要闻版头条:

--由南丰发展位于港岛柴湾道蔼宁园公务员合作社重建项目近日获政府批出补地价约45亿港元,平均每平方尺接近1万港元,较此前新地(0016.HK)前北角村用地还要高,据悉发展商已提出上诉.

* 其他:

--由长实(0001.HK)分拆的酒店套房业务Horizon上市计划押后,长实表示,仍在处理分拆业务相关的技术性事宜,并未订出确实的上市时间表,同时亦正考虑其他方案.

--中信泰富(0267.HK)斥近百亿美元建设的澳洲磁铁矿终于投产,但铁矿主人Mineralogy指中信泰富违返协议中某些条款,因而单方面终止采矿权和矿场租赁协议,中信泰富已向法院申请禁制令.

--联通(0762.HK)10月新增3G客户320万户,为今年以来单月最高上客量,令总数突破7,000万户.

--民营造船商熔盛重工(1101.HK)上月在新加坡成立附属公司拓展海事工程业务,期望未来3-5年可占公司整体新定单一半.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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