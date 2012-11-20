《香港报摘》--经济日报11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--由南丰发展位于港岛柴湾道蔼宁园公务员合作社重建项目近日获政府批出补地价约45亿港元,平均每平方尺接近1万港元,较此前新地(0016.HK)前北角村用地还要高,据悉发展商已提出上诉.
* 其他:
--由长实(0001.HK)分拆的酒店套房业务Horizon上市计划押后,长实表示,仍在处理分拆业务相关的技术性事宜,并未订出确实的上市时间表,同时亦正考虑其他方案.
--中信泰富(0267.HK)斥近百亿美元建设的澳洲磁铁矿终于投产,但铁矿主人Mineralogy指中信泰富违返协议中某些条款,因而单方面终止采矿权和矿场租赁协议,中信泰富已向法院申请禁制令.
--联通(0762.HK)10月新增3G客户320万户,为今年以来单月最高上客量,令总数突破7,000万户.
--民营造船商熔盛重工(1101.HK)上月在新加坡成立附属公司拓展海事工程业务,期望未来3-5年可占公司整体新定单一半.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。