《香港报摘》--信报11月20日

* 头版头条:

--金融管理局总裁陈德霖再度提醒市民,楼市周期不会只升不跌,未来利率向上的空间将较大,全球仍有很多不明朗因素,目前面对的金融及房地产风险并不低于1997年.

* 其他:

--中国房地产商龙湖地产(0960.HK)主席吴亚军与丈夫蔡奎原本共同持有公司逾70%权益,但由于离婚的关系,有关股份已于8月初拆分为45.4%及30.2%.公司发言人称,是次股权变动不会引发违约问题,作为大股东,二人已就未来继续保持一致行动、维护公司权益达成共识.

--翠华控股(1314.HK)香港首次公开发售(IPO)昨天截止认购,据初步统计已录得约9倍超额认购,冻结资金约8亿港元.

--汇丰(0005.HK)新设3个月人民币定存计划,年息率3厘,最低存款额为2万元;新客户可额外多0.2厘,即12个月人民币新户口资金年息达3.4厘,为大型银行之中最高水平.

--中信银行(0998.HK)旗下信银国际于今年首9个月的人民币收入占总体经营收入比重达22%,同期人民币跨境业务结算较去年同期增长78%,而人民币贷款升3倍至52亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍

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