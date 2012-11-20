《香港报摘》--信报11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--金融管理局总裁陈德霖再度提醒市民,楼市周期不会只升不跌,未来利率向上的空间将较大,全球仍有很多不明朗因素,目前面对的金融及房地产风险并不低于1997年.
* 其他:
--中国房地产商龙湖地产(0960.HK)主席吴亚军与丈夫蔡奎原本共同持有公司逾70%权益,但由于离婚的关系,有关股份已于8月初拆分为45.4%及30.2%.公司发言人称,是次股权变动不会引发违约问题,作为大股东,二人已就未来继续保持一致行动、维护公司权益达成共识.
--翠华控股(1314.HK)香港首次公开发售(IPO)昨天截止认购,据初步统计已录得约9倍超额认购,冻结资金约8亿港元.
--汇丰(0005.HK)新设3个月人民币定存计划,年息率3厘,最低存款额为2万元;新客户可额外多0.2厘,即12个月人民币新户口资金年息达3.4厘,为大型银行之中最高水平.
--中信银行(0998.HK)旗下信银国际于今年首9个月的人民币收入占总体经营收入比重达22%,同期人民币跨境业务结算较去年同期增长78%,而人民币贷款升3倍至52亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。