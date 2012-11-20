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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月20日

路透香港11月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7514港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周一收高207.65点,或1.65%,报12,795.96点.因解决美国财政悬崖磋商的最初氛围令投资者备受鼓舞.[ID:nSB8579053]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  209.140    1.18      29208            16.211       1.19
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.700    1.13      84297             3.318       1.46
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.480    1.33     176040            86.010       0.95
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.840    2.43      90215            22.655       1.59
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  133.580    2.27      41820            10.354       1.31
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  104.200    2.13      30572             8.077       1.22
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.300    3.25     404447            76.429       2.38
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.070    3.42      42525             4.269       1.39
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.420    5.04     244709            11.953       1.47
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.820    2.63      77524            11.488       1.66
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   33.050    2.51      55643             6.405      -0.08
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.450    2.84      30482             3.480       0.59
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.490    2.94      13934             1.356     -49.60
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.380    3.93     168355             0.369      -0.28 (完)

  --整理 雷美珍

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