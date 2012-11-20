《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月20日

路透香港11月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7514港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收高207.65点,或1.65%,报12,795.96点.因解决美国财政悬崖磋商的最初氛围令投资者备受鼓舞.[ID:nSB8579053] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 209.140 1.18 29208 16.211 1.19 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.700 1.13 84297 3.318 1.46 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.480 1.33 176040 86.010 0.95 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.840 2.43 90215 22.655 1.59 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 133.580 2.27 41820 10.354 1.31 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 104.200 2.13 30572 8.077 1.22 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 49.300 3.25 404447 76.429 2.38 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.070 3.42 42525 4.269 1.39 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.420 5.04 244709 11.953 1.47 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.820 2.63 77524 11.488 1.66 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 33.050 2.51 55643 6.405 -0.08 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.450 2.84 30482 3.480 0.59 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.490 2.94 13934 1.356 -49.60 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.380 3.93 168355 0.369 -0.28 (完) --整理 雷美珍