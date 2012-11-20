《香港报摘》--其他报纸重要消息11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--资本策略(0497.HK)主席锺楚义表示,由于公司大部分物业在2014年后才推出市场销售,故政府两项压制楼市政策对其影响轻微,并认为现时为增加土地储备的机会.
--融创中国(1918.HK)董事长孙宏斌称,该公司与绿城中国(3900.HK)的合营企业近期添置三幅土地,令未来的总销额可望突破800亿元人民币,较6月合营计划公布时的估计销售额增近一倍.
* 星岛日报:
--黑石(BX.N)大中华区主席梁锦松表示,香港楼价太贵,不建议投资者入市.
* 苹果日报:
--安踏体育(2020.HK)管理层向证券界表示,至10月初为止的生意额仍未有改善,会继续优化销售网络效率并关闭表现欠佳的店舖.
* 东方日报:
--联交所资料显示,新世界发展(0017.HK)名誉主席郑裕彤于11月14日平均按每股3.193港元,沽出五粮液分销商银基(0886.HK)约1,904.3万港元的股份,持股比例降至7.58%.
--据消息人士称,香港政府以及科技园公司正在积极游说美国苹果公司(Apple Inc)(AAPL.O)同意在香港将军澳建立数据中心.
* 文汇报:
--招商地产000024.SZ以12.2亿元人民币,溢价近25%,夺得深圳坪山街道一建筑面积达到37.9万平方米的土地.
* 大公报:
--近期香港豪宅交易量大减,据地产代理统计,11月上旬山顶南区逾千万港元的交易仅录1宗,环比下跌90%;中西半山区则仅录11宗,下跌约77%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 屈桂娟
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。