《香港报摘》--其他报纸重要消息11月20日

* 明报:

--资本策略(0497.HK)主席锺楚义表示,由于公司大部分物业在2014年后才推出市场销售,故政府两项压制楼市政策对其影响轻微,并认为现时为增加土地储备的机会.

--融创中国(1918.HK)董事长孙宏斌称,该公司与绿城中国(3900.HK)的合营企业近期添置三幅土地,令未来的总销额可望突破800亿元人民币,较6月合营计划公布时的估计销售额增近一倍.

* 星岛日报:

--黑石(BX.N)大中华区主席梁锦松表示,香港楼价太贵,不建议投资者入市.

* 苹果日报:

--安踏体育(2020.HK)管理层向证券界表示,至10月初为止的生意额仍未有改善,会继续优化销售网络效率并关闭表现欠佳的店舖.

* 东方日报:

--联交所资料显示,新世界发展(0017.HK)名誉主席郑裕彤于11月14日平均按每股3.193港元,沽出五粮液分销商银基(0886.HK)约1,904.3万港元的股份,持股比例降至7.58%.

--据消息人士称,香港政府以及科技园公司正在积极游说美国苹果公司(Apple Inc)(AAPL.O)同意在香港将军澳建立数据中心.

* 文汇报:

--招商地产000024.SZ以12.2亿元人民币,溢价近25%,夺得深圳坪山街道一建筑面积达到37.9万平方米的土地.

* 大公报:

--近期香港豪宅交易量大减,据地产代理统计,11月上旬山顶南区逾千万港元的交易仅录1宗,环比下跌90%;中西半山区则仅录11宗,下跌约77%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 屈桂娟

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