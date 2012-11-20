〔香港个股〕首创置业称其境外子公司拟发人民币债券,附属公司提供担保

路透香港11月20日电---中国房地产商--首创置业(2868.HK)周二称,其境外注册的全资附属公司拟发行以人民币为单位的有担保债券,并由首创若干境外附属公司就债券提供担保.

首创置业在联交所一份声明中称,拟将建议债券发行的所得款项净额用于在发行日提供资金予托管帐户及营运资金及一般企业用途.而建议债券发行的完成与否须视乎市况及投资者兴趣而定,债券本金额、发售价及有意认购水平,将会通过询价过程厘定.

汇丰(HSBA.L)(0005.HK)负责是次发行的独立全球协调人兼独家帐簿管理人,汇丰及高盛(GS.N)为联合牵头经办人.

首创置业周一收市价报2.43港元,过去一个月累计涨近9%.(完)

浏览首创置业其他新闻,请点选[2868.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)