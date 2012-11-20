〔香港个股〕首创置业称其境外子公司拟发人民币债券,附属公司提供担保

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月20日电---中国房地产商--首创置业(2868.HK)周二称,其境外注册的全资附属公司拟发行以人民币为单位的有担保债券,并由首创若干境外附属公司就债券提供担保.
首创置业在联交所一份声明中称,拟将建议债券发行的所得款项净额用于在发行日提供资金予托管帐户及营运资金及一般企业用途.而建议债券发行的完成与否须视乎市况及投资者兴趣而定,债券本金额、发售价及有意认购水平,将会通过询价过程厘定.
汇丰(HSBA.L)(0005.HK)负责是次发行的独立全球协调人兼独家帐簿管理人,汇丰及高盛(GS.N)为联合牵头经办人.
首创置业周一收市价报2.43港元,过去一个月累计涨近9%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。