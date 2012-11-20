〔港报财经评论〕--信报11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
加元回报胜欧罗 /苏子
上周五美元兑加元创出近期新高后,便以长尾十字星的待变形态收市,昨天欧洲市汇价跌破10天SMA的0.9995支持后,一度低见0.9983水平,此低位与20天SMA的0.9980重要支持相若,昨晚汇价若进一步破关而下并成功低收,技术上看有利汇价继续往下寻底,一旦跌破20天保历加通道的0.9915底部支持,预料将朝着本月7日所造的0.9869低位迈进.上周四欧罗兑加元曾触及20天SMA的1.2828阻力,可惜乏力再升,最后以十字星待变形态收市.上周五及昨天欧罗兑加元继续受制于20天SMA阻力.
由于欧罗兑加元的20天SMA斜率自上周二开始已转为下跌.加上目前汇价的日线MACD指标的快线亦已进入负方水平,反映欧罗兑加元很大机会在乏力突破20天SMA阻力后,便会正式下破本月7日所造的1.2639低位,并继续下试更关键的支持位.若稍后欧罗兑加元的走势一如预期般发展,即加元的走势将较欧罗强劲得多.换言之,投资者趁低买入加元的回报将较买入欧罗为佳.目前欧罗汇价仍然受到欧债危机困扰,故其走势较加元为差不足为奇.短线而言,欧罗兑美元的关键支持位为100天SMA,如汇价稍后继续乏力升回200天SMA阻力以上波动,反而更重拾弱势并且成功跌破100天SMA支持收市,技术上看将极为不利后市的表现,担心汇价届时进一步跌至由7月24日的1.2040低位升至9月17日的1.3169高位的50%调整目标,即1.2605关键支持以下的可能性将大幅提高.
不过,由于上周二欧罗兑美元在触及1.2660低位时,其日线CCI却已呈现底背驰的利好讯号,故倾向相信汇价稍后成功返回200天SMA阻力以上波动及收市的可能性反而较高.一旦欧罗兑美元成功突破200天SMA阻力后,可以迅即升至上月17日的1.3139高位向下延伸的下降阻力线以上,投资者便不宜再看淡其走势.(B08)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。