〔港报财经评论〕美股锤头反弹比A股强--经济日报11月20日

美股锤头反弹比A股强 /林瑞芬

美股上周五稍回稳,恒指昨借势反弹0.49%,收报21,262.但上证昨在2,000点折腾,反弹市显力不足.港股成交额昨只有462亿港元,弱势反弹须观察.上证昨曾低见1,995,收报2,016,全日升2点.近月以来,2,000大关岌岌可危,对上证又试穿2,000不感意外.惟股市一次又一次令投资者信心尽失,之前憧憬营造”头肩底”反弹,现在又担心”双底”都难形成.2013年中国电视台黄金资源广告招标总额创19年新高,比去年升11%.这个可谓是中国经济的领先指标,启示明年经济不太危险,惟中国内地股市就是没法上去,市场对股市低迷死因研究太多,没完没了.证监虽给力市场,分别推差别股息红利率、深圳证券交易所亦将发布绩效指标,以及在短短七个月时间内,连续两次下调证券商的风险资本计算标准以增其杠杆力.

上证而论,昨阴阳烛图表上,因见低倒升呈”锤头”,但似乎这非有效的见底讯号,至少同期对比起,美股和苹果反而更为有力.市场论,反覆跌势中呈”锤头”,反映看好的投资者有底线反攻,但反攻可否成功,以及力度,当看反攻的决心,这往往从成交折射出来.Textbook case而言,现”锤头”当日,反弹一段成交额最好是大增,反映有人卖就有人买,至少能有能力大手买非泛泛之辈,有实力就有望策动较强的反弹动力.现况观之,昨日两市成交额仍然偏低不足700亿港元.与过去一、两个星期,两市成交额平均水平相若.以大成交论对比,逾千亿港元或千五亿港元以上先对办.上证试穿2,000,成交低,是市场人士不识得惊,无反应,阴谋论,非要杀声震天震碎投资者心灵不可的话,那中国内地股市阴乾反覆跌,就算短期见指数反弹还难以确认见中期底,看怕仍受困于”跌唔死,弹唔够生”之闷况,难看.侥幸守于2,000反弹,2,150或被顶住.

说回美股,重磅指标股苹果上周五从低位505.75美元劲反弹至最高曾见530美元,最终收报527.678美元,升2.058美元.技术上呈”锤头”形态,算较典型,成交额见大增.”锤头”之下影线至少为实体的两倍,且实体阳烛为佳,出现”锤头”后,暗示看好的投资者反攻可能开始,启示近506美元有初步买家增强捞底迹象.因股价有段时间积弱,往往初期会有反覆,或周内被看淡的投资者顽强力压,股价试之前锤头所现低点不为奇,但只要此低点不破成功探底,将令底部更坚固,启示后市反弹势仍佳,或回试575美元.(012)

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10月楼价反弹,内房恐受打压 /余少文

随着10月经济数据披露以及中共十八大会议结束,市场暂缺乏方向,上证综合指数更曾跌穿2,000点.但见到中国内地楼价踏入10月显着反弹,或促使中国加快扩大房产税政策,对内房股股价或带来短期压力.上证综合指数昨日低见1,995点,收市则企于2,000点之上,收2,016点.国企指数走势亦受影响,全日”升、跌、升”,最后升47点或0.5%,收10,290点,成交额103亿港元,三分二主板H股随大市上升,石油和保险股支撑大市.而红筹指数升39点或0.9%,收4,197点,成交额42亿港元,染蓝的昆仑能源(0135.HK)表现最好,是红指表现胜国指功臣之一.中国共产党新领导层已定,当中不少人曾在广东省工作,又或对经济金融范畴有相关履历,故预期新领导人会加快推动中国内地经济发展,以扭转目前经济下滑困局.只是如上周所讲,新领导人会在中国经济工作会议先出招,还是留待明年全国人大会议后,即国家主席和国务院总理换上新领导人后才出手.

换另一角度来看,即目前缺乏利好因素,大市会继续震荡,但一些获中国政策扶持的行业相关股份则有机会突围而出.至于不获政策扶持的行业,尤其内房股经过半年上升后,目前回调压力也在增加,特别是10月房地产市场数据都显示楼价反弹,不排除会促使中国加快推动房产税至全国实施,内房股调整压力会更大.其实,中国内地媒体近期都指出,中国可能在今年底落实房产税扩容,及在明年实行.若然中国内地扩大房产税,除了可给予政府稳定收入外,中国也希望将其作为调控楼市的手段.当然,落实房产税只是时间问题,希望可以同时取消限购令,因为限购令对房地产市场以及内房股的影响更大,由于限购令将市场需求冷却,难令置业者对楼市有憧憬,相反房产税只是税项一种,中国内地有不同种类的税项,多一个不多.只是中国内地房价在10月出现反弹,或会影响中国放松楼市调控的步伐.

国家统计局日前公布10月份70大中城市住宅销售价格,10月价格环比下降城市17个,较9月的24个为少,上升城市由9月的31个升至35个,虽然涨幅均未超过0.5%,但已高于9月涨幅不超过0.4%.而路透综合上述数字后,指出10月整体房价较9月升0.05%,相比9月环比升0.01%,录得轻微升幅.即使是对比去年同期,跌幅也连续四个月收窄.(010)