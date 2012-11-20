〔港报社评〕习近平首务反贪腐,许胜不许败--经济日报11月20日

中共总书记习近平甫上任便屡提反腐关系党国存亡,无疑向人民许下承诺,未来10年将以反腐为首务.民众对他矢言反腐固乐观其成,惟要真正收效,就必须做到申报、严查并举,即攻坚财产申报公示制,与强化法治惩治腐败.

习近平席未暇暖便一再高调提及反腐,释出两个政治讯号.一是习近平一上任便触及敏感的反腐问题,反映中共领导层交班迅速,已担任国家副主席5年的习近平毋须再多花时间摸清形势.二是习近平上任后即在首个政治局学习会上厉言反腐,反映他要将反腐提升至未来10年的头号任务,亦成为民众检视其施政成绩的首要标准.

要真正做出前人未竟的反腐成绩,习近平须在申报、严查作双管齐下谋大突破.在申报方面,目前内地已试行官员财产申报制,惟申报内容有限、申报资料更不公开,令反腐功效大打折扣.阳光是最好的防腐剂,故须推行官员全面财产申报制外,更重要的是向外界公示官员与其家属的财产资料,公开地让人民监督,约束官员行止.

除申报外更要严查,新任中纪委书记王岐山素有“铁面”形象,加上他有金融与地方工作经验,熟悉官场运作与财产转移伎俩,故外界对他加强执行党纪肃贪期望甚殷.惟除党纪外,中央更要加强法治,令司法系统可独立,无畏地严查人民举报的贪腐案件,做到依法反腐,纠正党大于法,严惩贪腐官员.

反腐成败不但关系习近平的历史评价,更关系中共能否保住执政地位、国家能否突破发展瓶颈,习近平与其新班子的反腐工作,可说只许成功不许失败. (A07)