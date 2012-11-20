〔港报社评〕奥巴马转焦东南亚冲击中美战略互信--信报11月20日

奥巴马连任美国总统后,随即展开东南亚外交之旅,出访泰国、缅甸与柬埔寨,并参加东亚峰会,此行无疑是深化亚太战略重要一步.如今美国积极加强跟中国关系相对密切国家的双边接触,急不及待巩固与缅甸刚解冻的关系,突显了美国“返亚再平衡”战略重点从东北亚转焦到东南亚之势.

奥巴马与缅甸反对派领袖昂山素姬会面,同时宣布向该国提供1亿7千万美元援助.缅甸政府去年秋宣布暂停中国参与投资的密松水电站建设,事件反映中缅关系已生变化.

事实上,从美国启动参与东亚峰会、发起湄公河下游行动计划,支援柬埔寨、老挝、泰国和越南的教育、卫生和环境项目,到美缅关系解冻,于访缅前夕,奥巴马政府更宣布放宽对缅甸产品的进口限制,连串行动的目标,无疑是要消除美国在东南亚竞争与影响力逊于中国的风险.

配合聚焦东南亚,美国亦有把主要军力东移之势.随奥巴马东南亚之行的国防部长帕内塔透露,美国将扩大在东南亚的联合军演频率与规模,明年首先参加文莱的人道救援活动、印尼的反恐演习、马来西亚与澳洲的海上联合军演,显示了美国强化在东南亚深度介入的决心,但发展势必影响到东南亚地区的未来局势平衡和安全结构.

奥巴马以出访东南亚作新一任的外交开局,展开与中国在区内的直接竞争,冲击到中国多年苦心经营的利益优势,此举不仅考验中国换届政府领导人的战略应对,也为中美关系增加更多潜在对手的博弈成分,不利于两国建立战略互信. (A02)