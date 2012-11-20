〔港报社评〕奥巴马转焦东南亚冲击中美战略互信--信报11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
奥巴马连任美国总统后,随即展开东南亚外交之旅,出访泰国、缅甸与柬埔寨,并参加东亚峰会,此行无疑是深化亚太战略重要一步.如今美国积极加强跟中国关系相对密切国家的双边接触,急不及待巩固与缅甸刚解冻的关系,突显了美国“返亚再平衡”战略重点从东北亚转焦到东南亚之势.
奥巴马与缅甸反对派领袖昂山素姬会面,同时宣布向该国提供1亿7千万美元援助.缅甸政府去年秋宣布暂停中国参与投资的密松水电站建设,事件反映中缅关系已生变化.
事实上,从美国启动参与东亚峰会、发起湄公河下游行动计划,支援柬埔寨、老挝、泰国和越南的教育、卫生和环境项目,到美缅关系解冻,于访缅前夕,奥巴马政府更宣布放宽对缅甸产品的进口限制,连串行动的目标,无疑是要消除美国在东南亚竞争与影响力逊于中国的风险.
配合聚焦东南亚,美国亦有把主要军力东移之势.随奥巴马东南亚之行的国防部长帕内塔透露,美国将扩大在东南亚的联合军演频率与规模,明年首先参加文莱的人道救援活动、印尼的反恐演习、马来西亚与澳洲的海上联合军演,显示了美国强化在东南亚深度介入的决心,但发展势必影响到东南亚地区的未来局势平衡和安全结构.
奥巴马以出访东南亚作新一任的外交开局,展开与中国在区内的直接竞争,冲击到中国多年苦心经营的利益优势,此举不仅考验中国换届政府领导人的战略应对,也为中美关系增加更多潜在对手的博弈成分,不利于两国建立战略互信. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。