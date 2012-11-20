〔港报社评〕职业司机验身规定须收紧--文汇报11月20日

一名巴士司机昨日行车时突告失去知觉,在香港柴湾道先后撞上私家车、巴士和的士,造成3死56伤.事实上,巴士等职业司机行车时突告失去知觉酿成车祸,后果远较其他交通意外严重.当局需汲取教训,尽快检讨巴士司机验身计划的细节,进一步收紧司机申报健康状况的要求;同时,应向司机加强宣传,患有法例所列明疾病仍然驾驶属违法行为,令司机知所警戒,勿害人害己.

职业司机长时间在狭窄的驾驶舱位工作,加上饮食不定时和缺乏运动,容易诱发各种突然失去知觉的病患.资料显示,过去一年有20多名司机猝死.而因急性心肌梗塞入院,当中接近一成是职业司机.职业司机多数人有吸烟习惯、糖尿病及胆固醇超标等高危因素,这埋下了行车时突告失去知觉的隐患.

“道路交通(驾驶执照)规例”已列明,任何人士申请或续领驾驶执照时,须声明自己是否患有规例所列明的疾病或身体伤残,署长可因应身体状况,拒绝向申请人发出驾驶执照或拒绝续期.有关规定主要是依赖申请人诚实申报,虽然申报失实属违法行为,但个别司机因谋生或轻视隐疾,可能未有主动申报,以致驾驶时突现身体不适,酿成意外.

当局应汲取教训,彻查事故成因,收紧职业司机身体检查的要求和规定.职业司机即使每年体检,都未必能发现身患隐疾.当局应加强对50岁以上职业司机的体检,同时应加强宣传,提高司机有关身体健康和驾驶安全的意识,确保司机在驾驶时保持良好身体和精神状态.(A03)