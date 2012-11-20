〔港报社评〕美债风险显而易见,金管局应适时调整--明报11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
金融管理局公布外汇基金第3季投资收入412亿港元,表面上扭转第2季的劣势,不过,转势基本上与大市同步.另外,投资回报波动甚大,政府对金管局向财政储备支付的收益,不应视为恒常收入而兴派糖之思,反而政府宜责成金管局检讨在美国国债风险显而易见情况下,如何处理外汇基金的美元资产,以确保美债一旦出事,港人的民脂民膏不致蒙受重大损失.
外汇基金投资今年第3季收入412亿港元,第2季亏损56亿港元,来回差距约470亿港元,因此并不值得高兴,因为去年第3季曾经录得亏损高达414亿港元,波动性之大,说明外汇基金的投资回报不可靠.
30年前,港元与美元挂钩,美元起着锚的作用,使港元与香港稳定下来,但是今时今日,在经济层面,香港对内地的依存度已经超过美国,但是联系汇率之下,美元扯着港元一起向下沉.在位者坚持联系汇率行之有效,只有在野之身,才会提出联汇有检讨和改变的必要.相信梁振英政府也不会触动联系汇率,不过,维持联汇是否就要无止境地购买风险不低的美国国债,是另一个问题.
近年,金管局调整策略,把外汇基金累计盈余的1/3作多元化投资,以现有盈余累计规模,多元化投资上限为2,027亿港元.据知投资项目有新兴市场债券、私募基金、房地产以至天然资源等,今年上半年收益贡献为12亿港元,并不显着.不过,即使如此,多元化投资计划仍然应该持续推行,在适当时候更应该加码,以分散投资过分集中美元资产的风险,并为外汇基金争取较合理的回报. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。