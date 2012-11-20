〔港报社评〕美债风险显而易见,金管局应适时调整--明报11月20日

金融管理局公布外汇基金第3季投资收入412亿港元,表面上扭转第2季的劣势,不过,转势基本上与大市同步.另外,投资回报波动甚大,政府对金管局向财政储备支付的收益,不应视为恒常收入而兴派糖之思,反而政府宜责成金管局检讨在美国国债风险显而易见情况下,如何处理外汇基金的美元资产,以确保美债一旦出事,港人的民脂民膏不致蒙受重大损失.

外汇基金投资今年第3季收入412亿港元,第2季亏损56亿港元,来回差距约470亿港元,因此并不值得高兴,因为去年第3季曾经录得亏损高达414亿港元,波动性之大,说明外汇基金的投资回报不可靠.

30年前,港元与美元挂钩,美元起着锚的作用,使港元与香港稳定下来,但是今时今日,在经济层面,香港对内地的依存度已经超过美国,但是联系汇率之下,美元扯着港元一起向下沉.在位者坚持联系汇率行之有效,只有在野之身,才会提出联汇有检讨和改变的必要.相信梁振英政府也不会触动联系汇率,不过,维持联汇是否就要无止境地购买风险不低的美国国债,是另一个问题.

近年,金管局调整策略,把外汇基金累计盈余的1/3作多元化投资,以现有盈余累计规模,多元化投资上限为2,027亿港元.据知投资项目有新兴市场债券、私募基金、房地产以至天然资源等,今年上半年收益贡献为12亿港元,并不显着.不过,即使如此,多元化投资计划仍然应该持续推行,在适当时候更应该加码,以分散投资过分集中美元资产的风险,并为外汇基金争取较合理的回报. (A04)