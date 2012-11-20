〔港报社评〕血的教训,巴士的士都提高安全--星岛日报11月20日

柴湾道3死57伤车祸,是不足半年来第二宗因为巴士司机晕眩失控而酿成的致命意外.巴士公司要求中年司机年年验身,却仍然无法杜绝这类意外,在检讨如何提高市民安全的保险系数时,可以研究万一再有司机昏倒的应急机制.昨日的新巴意外,一辆的士却夹在两巴当中挤压至变形,的士司机连同两位乘客丧生,而两辆巴士上共有57人受伤.

为了防范这类事故,巴士公司规定年满50岁的司机,每年都要接受一次体格检查,健康情况及格,才可以继续驾驶巴士.奈何最近2宗类似意外,两位身体突然不适的司机,都是五十多岁有年年验身,结果仍然避免不了事故.

巴士公司须检讨验身计画有没有需要收紧的地方,同时研究在司机位加设紧急掣,司机若有不适,自己或乘客都可以按掣令巴士停驶.公司同时可以考虑,安排50岁或以上的司机行驶平地路况,降低杀伤力大的斜路意外风险.

当局须吸取今次事件的教训,改善救人设备,或者与巴士公司商讨一套紧急解锁的设计,务求日后可以尽早救出被困车厢内的人,送往医院抢救.

简单如意外撞击后自动弹出的安全气袋,业内早有意见提出,现时已经成为所有新出厂私家车的必备装置,连价钱十多万元的车种都不缺,反而车价二十多万元起之的士,却不是全部装有安全气袋.即使今次意外中,的士乘客能否保命,关键未必在有没有安全气袋,当局仍须针对的士车祸容易构成严重伤亡的现象,研究提升的士安全规格,加强保障的士司机和乘客安全. (A06)