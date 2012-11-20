〔港报社评〕血的教训,巴士的士都提高安全--星岛日报11月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
柴湾道3死57伤车祸,是不足半年来第二宗因为巴士司机晕眩失控而酿成的致命意外.巴士公司要求中年司机年年验身,却仍然无法杜绝这类意外,在检讨如何提高市民安全的保险系数时,可以研究万一再有司机昏倒的应急机制.昨日的新巴意外,一辆的士却夹在两巴当中挤压至变形,的士司机连同两位乘客丧生,而两辆巴士上共有57人受伤.
为了防范这类事故,巴士公司规定年满50岁的司机,每年都要接受一次体格检查,健康情况及格,才可以继续驾驶巴士.奈何最近2宗类似意外,两位身体突然不适的司机,都是五十多岁有年年验身,结果仍然避免不了事故.
巴士公司须检讨验身计画有没有需要收紧的地方,同时研究在司机位加设紧急掣,司机若有不适,自己或乘客都可以按掣令巴士停驶.公司同时可以考虑,安排50岁或以上的司机行驶平地路况,降低杀伤力大的斜路意外风险.
当局须吸取今次事件的教训,改善救人设备,或者与巴士公司商讨一套紧急解锁的设计,务求日后可以尽早救出被困车厢内的人,送往医院抢救.
简单如意外撞击后自动弹出的安全气袋,业内早有意见提出,现时已经成为所有新出厂私家车的必备装置,连价钱十多万元的车种都不缺,反而车价二十多万元起之的士,却不是全部装有安全气袋.即使今次意外中,的士乘客能否保命,关键未必在有没有安全气袋,当局仍须针对的士车祸容易构成严重伤亡的现象,研究提升的士安全规格,加强保障的士司机和乘客安全. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。