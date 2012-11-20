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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 09:32 BJT

〔香港股市〕恒指开高,汇丰控股引领大盘升势

路透香港11月20日电---香港股市周二开高,有望连续第三日走升,汇丰控股(0005.HK)涨2%,带动大盘上攻.

恒生指数.HSI开高1%,报21,478点.恒生国企指数.HSCE亦上涨1.1%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 于春红

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