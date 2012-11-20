〔中港个股〕中海集运以总代价约23亿元人民币出售集装箱

路透香港11月20日电---中国集装箱海运企业--中海集装箱运输股份有限公司(2866.HK)(601866.SS)称,计划以总代价约23亿元人民币出售集装箱,然后租回.

中海集运周一晚间的公告称,其全资子公司集运香港、集运亚洲拟出售总容量约21万个标准箱(TEU)之集装箱,箱龄为3-6年,约占中海集运去年底拥有并用于其集装箱运输及租赁业务之集装箱约20%.

公告并称,买方CLC Maritime Container Leasing同意购入该等集装箱后,以租赁形式租回予集运香港及集运亚洲,租期为四年,总租金约13.9亿元.

"预期出售事项获得收益约7.05亿元,将用于增加本集团营运资金."中海集运称.

其H股周二早盘初段涨逾3%,报2.14港元;大市恒生指数.HSI升0.65%.(完)

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