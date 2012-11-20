〔香港热股〕中信泰富西澳洲铁矿项目再遭波折,早盘最多逆市跌3%

路透香港11月20日电---从事特殊钢及铁矿业务的中信泰富(0267.HK)于西澳洲的铁矿项目再起波折,公司向西澳高等法院申请禁制令,禁止Mineralogy Pty Ltd单方面终止公司的采矿权和矿场租赁协议.消息拖累中信泰富周二早盘最多逆市挫跌逾3%.

香港时间11:02,中信泰富下滑2.82%,报9.65港元,盘中低位为9.63港元.恒生指数.HSI涨0.74%.

中信泰富昨天公布,其延宕多时的西澳洲铁矿项目第一条生产线及公共设施的带料试车已开始,并开始生产精矿粉.但同时公司遭澳洲矿业大亨Clive Palmer控制的Mineralogy,单方面终止其于皮尔巴拉地区的磁铁矿采矿权及矿场租赁协议,理由是对方指称中信泰富违反了协议中的某些条款,甚至认为中信泰富已经悔约.

西澳铁矿项目是中国最大的海外矿业投资项目,也是中信泰富寄予厚望的重点项目.截至去年底止,中信泰富于该项目的总投入达到71亿美元.

中信泰富于2006-08年期从Mineralogy购入在皮尔巴拉地区开采20亿吨磁铁矿的采矿权.今年4月,中信泰富行使─认购权以收购另外10亿吨磁铁矿的采矿权.中信泰富与Mineralogy签订的采矿权和矿场租赁等协议列明双方相关合作条款以及相互的持续义务.

及至最近,中信泰富收到了Mineralogy发出的数份通知,指其违反了协议中的某些条款,甚至认为中信泰富已经悔约.

"公司对此进行了详细的研究,强烈否认这些毫无依据的指控."中信泰富声明称,并表示将继续采取所有必要的手段来保护公司的投资,包括向Mineralogy发出禁制令.

Mineralogy发言人表示,与中信泰富的纠纷是与中信泰富支付开采专利费有关,双方协议订明,当提取铁矿石时中信泰富须支付费用.

"我们认为'提取'是指当铁矿石从矿区提取的时候,但中信泰富认为是指铁矿石出口的时候."该发言人说.

中信泰富须支付Mineralogy的专利费估计每个月逾2,000万美元.(完)

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