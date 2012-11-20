〔香港个股〕理文造纸料2013年销售量双位数增长,但对行业前景仍然审慎

路透香港11月20日电---中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司(2314.HK)表示,预期2013年全年公司的总销售量可有双位数增长至470万吨,;管理层称,虽然踏入第四季市场稍为好转,纸价也略为回升,但对前景仍然持审慎态度.

理文造纸周二早盘收市后公布,尽管期内产品销售价格下跌拖低平均每吨利润,但公司扩大产能令销售量提升15%,其至9月底止半年净利按年仍升4.3%,为6.74亿港元.

公布业绩后,理文造纸午盘股价抽升,由早盘的逾4%升幅,扩大至最多13.2%,收盘涨11.11%,报4.2港元.

"过去六个月的经营很辛苦,但我们的业绩仍算不俗;相信随着未来12个月有更多的产能推出市场,我们2013年的销售量会有双位数增长,达470万吨."理文造纸首席执行官李文俊在记者会上称.

他补充,未来12月个月将有两台造纸机分别满负荷和正式投产,故料将提升销售量.

期内,该公司的每吨纸利润为336港元,较上年度同期的360港元略低,亦是近年来的低位.其于2009/10和2010/11年度的每吨纸利润达500港元以上.

李文俊表示,9月份以前纸价一直下滑,但过去一个月的价钱则见回稳,公司于10月份每吨纸提价100元人民币,但同时主要原材料之一的废纸价格也有所回升.

"踏入10月份以后,不少数字都有改善,但预测市场是否见底现时仍言之尚早."他说.该公司财务总监张国强表示,公司的客户以内需客户为主,占八成多,而近期可见如食品、饮料等内需行业的需求有所增长.

为秉持审慎原则,理文造纸计划2013年的资本开支为12亿港元,这较今年4-12月预计的14.5亿港元为少,而2014年将进一步减至9亿港元.

该公司表示,将把财政年度结算日由3月底更改为12月底.

理文造纸竞争对手,中国最大箱板原纸生产商--玖龙纸业(2689.HK)截至6月底止2011/12年度的销售量为890万吨,期内净利减年减少28%,至14.2亿元人民币.该公司2012/13年度的销售量目标为1,050万吨,按年增加18%.[ID:nSH0116253](完)

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