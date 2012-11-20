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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 17:39 BJT

〔香港新股〕郑州煤机设定IPO招股价区间,筹高至3.5亿美元--消息

路透香港11月20日电---多名熟悉情况的消息人士周二表示,郑州煤矿机械集团(601717.SS)设定香港首次公开发行(IPO)招股价区间为每股10.38-12.28港元,筹资高至3.5亿美元.

招股价区间相当于郑州煤机2013年预测市盈率6.5-7.7倍.

郑州煤机香港IPO将于周三进行推介,中信证券国际、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排该交易.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 张喜良

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