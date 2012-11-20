〔香港新股〕郑州煤机设定IPO招股价区间,筹高至3.5亿美元--消息

韩国企业：乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港11月20日电---多名熟悉情况的消息人士周二表示,郑州煤矿机械集团(601717.SS)设定香港首次公开发行(IPO)招股价区间为每股10.38-12.28港元,筹资高至3.5亿美元.
招股价区间相当于郑州煤机2013年预测市盈率6.5-7.7倍.
郑州煤机香港IPO将于周三进行推介,中信证券国际、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排该交易.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 张喜良
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至