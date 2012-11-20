版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 17:54 BJT

〔中港个股〕农业银行获准认购嘉禾人寿51%股份,金额25.92亿元

路透香港11月20日电---按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周二表示,获银监会及保监会批准,投资嘉禾人寿25.92亿元人民币,交易完成后在嘉禾人寿持股将为51%.

农行董事会是在去年2月批准这项计划.该行在联交所发布公告称,嘉禾人寿已收到保监会同意变更公司名称、注册资本等细节.

农行H股今日收盘跌0.3%至3.29港元;A股则升0.39%至2.57元人民币.(完)

浏览农行其他新闻,请点选[1288.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐